Nancy Pelosi ist eine der mächtigsten Politikerinnen in den USA. Nun sorgt der Ehemann der Top-Demokratin für negative Schlagzeilen. Wegen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verhängt ein Richter gegen den 83-Jährigen eine Haft- und Geldstrafe.

Der Ehemann der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, ist wegen Trunkenheit am Steuer von einem Gericht in Kalifornien zu fünf Tagen Haft und drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Paul Pelosi bekannte sich schuldig, im Mai unter Alkoholeinfluss in einen Unfall verwickelt gewesen zu sein, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Der 83-Jährige muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von rund 1700 US-Dollar sowie rund 5000 US-Dollar Schmerzensgeld an einen Unfallbeteiligten zahlen.

Paul Pelosi war nach einem Unfall am 28. Mai nördlich von San Francisco mit einem Alkoholgehalt von 0,82 Promille im Blut festgenommen worden - damit lag er knapp über dem gesetzlichen Grenzwert von 0,8 Promille. Er war wenige Stunden nach seiner Festnahme auf Kaution wieder freigelassen worden.

Paul Pelosi habe bereits zwei Tage im Gefängnis verbüßt und erhalte für zwei weitere Tage einen Nachlass wegen guter Führung, sagte der zuständige Richter am obersten Gericht von Napa County, Joseph Solga. Den verbleibenden Tag soll der 83-Jährige in einem Arbeitsprogramm des Gerichts verbringen. Als Teil seiner Bewährung muss Paul Pelosi an einem dreimonatigen Fahrkurs teilnehmen sowie ein Zündsperrgerät in seinem Wagen installieren, bei dem der Fahrer eine Atemprobe abgeben muss, bevor der Motor startet.

Nancy und Paul Pelosi sind seit fast 60 Jahren verheiratet. Die beiden haben fünf Kinder zusammen. Paul Pelosi ist ein wohlhabender Geschäftsmann, Nancy Pelosi wiederum eine der mächtigsten Politikerinnen im Land: Als Vorsitzende des Repräsentantenhauses ist sie aktuell die Nummer drei im Staat, nach dem US-Präsidenten Joe Biden und dessen Stellvertreterin Kamala Harris.