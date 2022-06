Angela Merkel ist zu Besuch in Washington - und dieses Mal jagt kein offizieller Termin den nächsten. Stattdessen schlendert die Altkanzlerin mit Barack Obama durchs Museum. Auf Twitter singt der frühere US-Präsident danach eine echte Lobeshymne auf die Deutsche.

Altbundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einer Reise in die USA einen alten Bekannten getroffen: Gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama besuchte sie ein Museum in Washington, wie ein von Obama auf Twitter veröffentlichtes Foto zeigte. "Ich bin glücklich, sie als Freundin bezeichnen zu können", schrieb das frühere Staatsoberhaupt dazu über Merkel.

Während seiner Zeit als Präsident habe er miterlebt, wie Merkel "durch Krisen führte, mit ihrem klugen Pragmatismus, ihrer guten Laune und ihrem unverrückbaren moralischen Kompass", schrieb Obama auf Twitter. Er war von 2009 bis 2017 US-Präsident - seine gesamte Amtszeit fiel damit in die Regierungszeit Merkels von 2005 bis 2021.

In Washington besuchten die beiden das Nationalmuseum für afroamerikanische Geschichte und Kultur. Das von Obama veröffentlichte Foto zeigt sie lächelnd vor einer Wasserinstallation in dem Gebäude. Die frühere Kanzlerin hält sich seit Montag in der US-Hauptstadt Washington auf, wie eine Sprecherin Merkels sagte. Am Donnerstag werde sie nach Berlin zurückkehren.

Merkel hatte in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie nach ihrer 16-jährigen Amtszeit viel reisen wolle - unter anderem auch in die USA.