Der frühere US-Präsident Barack Obama äußert sich normalerweise nicht zur Amtsführung seines Nachfolgers. Bei einer Ansprache an Uni-Absolventen lässt er nun durchblicken, was er vom Krisenmanagement der aktuellen Regierung hält.

In einem seltenen Schritt hat der frühere US-Präsident Barack Obama die jetzige Führung des Landes wegen ihres Umgangs mit der Corona-Krise öffentlich scharf kritisiert. Bei einem Video-Grußwort für eine Abschlussfeier von Hochschulabsolventen sagte er am Samstag: "Diese Pandemie hat vor allem unsere Überzeugung zunichte gemacht, dass die Leute, die in der Verantwortung stehen, wissen, was sie tun."

"Viele von ihnen tun nicht einmal so, als seien sie verantwortlich", setzte Obama mit Blick auf die aktuelle Führung hinzu. Dabei nannte der demokratische Ex-Präsident keine Namen. US-Medien werteten die Sätze als Kritik an Obamas republikanischem Nachfolger Donald Trump und dessen Regierungsbeamten.

Obama ist seit seinem Amtsende im Januar 2017 nur selten öffentlich aufgetreten. Er fühlt sich nach eigenen Angaben der Tradition verpflichtet, dass ein früherer Präsident die Arbeit seines Nachfolgers nicht öffentlich bewertet. Trump im Gegenzug hat Obama mehrfach scharf angegriffen.