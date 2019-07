Die Massenproteste in Hongkong eskalieren. Demonstranten schlagen die Türen zum Parlament ein. Hunderte besetzen daraufhin das Gebäude und zerstören Teile der Einrichtung. Nun räumen Sicherheitskräfte das Areal.

In Hongkong sind regierungskritische Demonstranten in das Parlament der chinesischen Sonderverwaltungszone eingedrungen und haben den Plenarsaal vorübergehend besetzt. Sie besprühten die Wände und befestigten eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit am Podium. Mehrere Dutzend Demonstranten hatten sich zuvor gewaltsam Zugang zum Parlamentsgebäude verschafft. Sie hatten die Glastüren mit einem Metallwagen gerammt und Metallabsperrungen aufgestemmt.

Hunderte Demonstranten dringen in das Parlamentsgebäude ein. (Foto: REUTERS)

Die Polizei zog sich zunächst zurück, nachdem sie über Stunden versucht hatte, die Demonstranten vor dem Eindringen abzuhalten. In der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) räumten mit Schutzschilden, Schlagstöcken, Gasmasken und Gewehren mit Gummigeschossen ausgerüstete Beamte dann das Areal und durchsuchten das Parlamentsgebäude. Fernsehbilder zeigten, wie hunderte Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken gegen die größtenteils vermummten Demonstranten in der Nähe des Parlaments vorgingen. Die Beamten setzten Tränengas ein.

Demonstranten versuchen, ins Parlamentsgebäude zu gelangen, während die Polizei sie mit Pfefferspray daran hindern will. (Foto: REUTERS)

Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morningpost" berichtete, hatten sich die meisten Besetzer bis dahin schon aus dem Gebäude zurückgezogen. Viele der Demonstranten trugen Schutzbrillen, Helme und Masken. Einige waren mit Eisenstangen und Straßenschildern bewaffnet. Auch nutzten sie aufgespannte Regenschirme, um sich vor dem Pfefferspray der Polizei zu schützen. Regenschirme gelten als Symbol der Hongkonger Demokratiebewegung. Die Regierung sprach von "extremer Gewalt" durch "radikale Demonstranten".

Hunderttausende protestieren friedlich

Gleichzeitig nahmen am Abend Hunderttausende Menschen an einem friedlichen Protestmarsch teil. Sie demonstrierten erneut gegen die Regierung und ein umstrittenes Auslieferungsgesetz, das die Finanzmetropole seit Wochen in Atem hält. Anders als sonst üblich verfolgten Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam und die geladenen Gäste die traditionelle Fahnenzeremonie zum Jahrestag nicht im Freien, sondern auf einem Bildschirm in einem nahe gelegenen Kongresszentrum, was offiziell mit schlechtem Wetter begründet wurde.

Eine Flagge aus der britischen Kolonialzeit vor dem Podium im Parlamentsgebäude. (Foto: REUTERS)

Am 1. Juli 1997 hatte Großbritannien seine Kronkolonie Hongkong an China zurückgegeben. Eigentlich stehen den Hongkongern laut Rückgabevertrag bis 2047 mehr Freiheiten zu als den Chinesen in der Volksrepublik. Doch immer mehr Hongkonger fühlen, dass Peking schon jetzt ihre Rechte beschneidet.

In den vergangenen Wochen erlebte die Stadt wegen eines umstrittenen Gesetzes für Auslieferungen an China die größten Proteste seit drei Jahrzehnten. Bis zu zwei Millionen Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Politik von Regierungschefin Lam zu protestieren. Das Auslieferungsgesetz würde es Hongkongs Behörden erlauben, von China beschuldigte Personen an die Volksrepublik auszuliefern. Kritiker warnen, Chinas Justiz sei nicht unabhängig und diene der politischen Verfolgung. Auch drohten Folter und Misshandlungen.

Auslieferungsgesetz liegt auf Eis

Lam hatte das Auslieferungsgesetz nach dem Aufschrei in der Bevölkerung zwar auf Eis gelegt. Die Demonstranten wollen aber weiter protestieren, bis das Gesetz offiziell zurückgenommen wird, inhaftierte Mitglieder der Protestbewegung freikommen und Polizisten bestraft werden, die schon bei einem Protest am 12. Juni gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen waren.

In einer Rede anlässlich der Feierlichkeiten entschuldigte sich Lam erneut für ihr Vorgehen. Sie betonte aber, in guter Absicht gehandelt zu haben: "Ich werde meine Lektion lernen und sicherstellen, dass die zukünftige Arbeit der Regierung enger und besser auf die Bestrebungen, Gefühle und Meinungen der Gemeinschaft eingeht." Die Hongkonger Führung müsse dringend ihren Regierungsstil reformieren, was von ihr selbst ausgehen werde.

Weiter versprach Lam, sich um mehr Wohnraum zu kümmern und das Bildungs- und Gesundheitssystem zu stärken. Lams Rede im Kongresszentrum wurde von der pro-demokratischen Abgeordneten Helena Wong Pik-wan unterbrochen, die wiederholt rief: "Carrie Lam tritt zurück, zieh das böse Gesetz zurück". Anschließend wurde die Abgeordnete von Sicherheitsleuten aus dem Raum gebracht.