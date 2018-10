Politik

Neue Briefbomben in den USA?: Polizei prüft Pakete an Biden und De Niro

Nachdem mehrere mutmaßliche Briefbomben an prominente US-Demokraten entdeckt wurden, untersucht die Polizei nun auch verdächtige Sendungen an Hollywood-Star Robert De Niro und den ehemaligen Vize-Präsidenten Joe Biden.

Die US-Polizei untersucht zwei weitere verdächtige Päckchen, die an den Hollywood-Schauspieler Robert De Niro und den ehemaligen demokratischen US-Vizepräsidenten Joe Biden adressiert worden sein sollen. Die Sendung an De Niro ging an die Adresse seiner Produktionsfirma im New Yorker Stadtteil Tribeca.

Das zweite Päckchen an Biden war nach Informationen des Senders CBS an eine Adresse in Delaware geschickt worden. In dem Bundesstaat durchsuchte die US-Bundespolizei FBI eine Einrichtung der Post. Das Kommando zur Bombenentschärfung setzte laut NBC einen Roboter ein, auch Bidens Zuhause wurde durchsucht. Verletzt wurde wie bei den Funden der weiteren Päckchen niemand.

Hollywood-Star De Niro ist ein bekannter Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Die Polizei bestätigte inzwischen den Einsatz wegen einer Postsendung bei De Niros Produktionsfirma. Ein Mitarbeiter entdeckte das Päckchen demnach gegen 5 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) und alarmierte die Polizei, wie ein Sprecher der Sicherheitsbehörden in New York sagte. Ein Kommando zur Bombenentschärfung habe das Päckchen dann gesichert und für weitere Untersuchungen mitgenommen.

Mehr zum Thema 25.10.18 Paketbomben gegen Demokraten Trump fordert Anstand und rügt Medien

In den USA waren am Mittwoch bereits mindestens sieben Sendungen mit Sprengsätzen an Kritiker von Trump abgefangen worden. Zu den Empfängern zählten auch der demokratische Ex-Präsident Barack Obama, die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und der Sender CNN.

Quelle: n-tv.de