Überall in Deutschland hängen Plakate mit Bezug zu Menschen, die in die Fänge der Hamas geraten sind.

Die Polizei in Berlin hat sich auf der Plattform X einen Shitstorm eingefangen. Grund sind Beamte, die Plakate entfernen, auf denen israelische Geiseln zu sehen sind. Viele Menschen haben für die Aktion überhaupt kein Verständnis und äußern deutliche Kritik.

Ein Polizeieinsatz, bei dem in Berlin Plakate mit Bildern israelischer Geiseln entfernt wurden, hat für Empörung gesorgt. Ein auf der Plattform X geteiltes Video zeigt, wie Polizisten Plakate von einer Litfaßsäule entfernten. Auf diesen waren Bilder von Menschen, die von der islamistischen Terrororganisation Hamas aus Israel verschleppt worden waren. Viele kennen vergleichbare Plakate auch aus anderen Teilen Deutschlands. Sie hängen nicht nur an Litfaßsäulen, sondern oft auch an Ampeln oder Laternen.

Viele Nutzer kritisierten das Vorgehen der Einsatzkräfte. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik äußerte ihr Bedauern. Sie könne "absolut nachempfinden, dass durch das Abnehmen der Plakate Gefühle, insbesondere von Angehörigen und Freunden der Geiseln sowie den Menschen der israelisch/jüdischen Community verletzt wurden", teilte Slowik auf X mit. "Das macht mich betroffen und ich bedauere das außerordentlich." Völlig unabhängig davon stehe die rechtliche Bewertung des Plakatierens noch aus.

"Irritiert und beschämt"

Laut Angaben der Polizei zeigt das Video einen Einsatz vom vergangenen Donnerstag in Berlin-Friedrichshain. "Aufgrund des Verdachts unberechtigter Plakatierung entfernten unsere Kollegen diese von der Litfaßsäule", schrieb die Behörde auf X. Eine Bewertung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft stehe noch aus. Die Aktion schlägt hohe Wellen in den Kommentarspalten. Unter dem Posting der Berliner Polizei äußern viele Menschen deutliche Kritik an dem Vorgehen.

So heißt es zum Beispiel in einem Kommentar: "Das Vertrauen jüdischer Menschen in die Berliner Polizei ist nach der Aktion sicher grenzenlos. Wie kann man nur? Ich begreife es nicht." Und in einem weiteren: "Ich bin über die Entfernung der Plakate durch Beamte*innen der Polizei Berlin irritiert und beschämt."