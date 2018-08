Politik

Verfahren gegen WM-Flitzer: Pussy Riot überraschend aus Haft entlassen

Wenige Minuten nach ihrer Freilassung werden die Mitglieder der Band Pussy Riot, die beim WM-Finale über den Rasen flitzten, erneut festgenommen. Ein zweites Verfahren wird eingeleitet. Am Tag danach kommen die Aktivisten überraschend frei.

Die vier festgenommenen WM-Flitzer der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot sind überraschend aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Aktivisten seien frei, ein zweites Verfahren gegen sie laufe aber noch, teilte Pussy Riot in der Nacht auf Mittwoch in Moskau mit. Ein Gericht lehnte es ihren Angaben zufolge ab, das Verfahren gegen sie noch in dieser Woche zu eröffnen.

Die vier Mitglieder Band waren beim Endspiel der Fußball-WM Mitte Juli in Polizeiuniformen auf das Feld gerannt. Daraufhin wurden sie wegen Regelverstoßes bei einer Veranstaltung zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Nach Ablaufen der Strafe am Montag wurden sie sofort wieder abgeführt und verbrachten den Tag in Polizeigewahrsam.

Im zweiten Verfahren geht es nun um einen anderen Paragrafen: Organisation und Abhalten eines öffentlichen, unangemeldeten Auftritts. Ihnen drohen dabei wieder mehrtägige Arreststrafen. Pussy Riot kritisierte, dass die Aktivisten zum zweiten Mal wegen derselben Aktion verurteilt werden könnten. Die Band hatte die WM-Aktion mit Forderungen nach mehr politischem Wettbewerb in Russland und der Freilassung politischer Gefangener verbunden.

