Treibstofflager in Flammen Russland: Ukraine greift russisches Gebiet an

Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn: Russland wirft der Ukraine einen Luftangriff auf russisches Gebiet vor. Zwei ukrainische Militärhubschrauber sollen demnach Treibstofflager in der russischen Grenzstadt Belgorod beschossen haben.

Die Ukraine hat nach russischen Angaben mit Militärhubschraubern ein Treibstofflager im russischen Belgorod nahe der Grenze angegriffen. Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn am 24. Februar, dass Russland der Ukraine einen Luftangriff auf russisches Gebiet vorwirft.

Zwei ukrainische Militärhubschrauber hätten an diesem Freitag Treibstofflager in der russischen Grenzstadt Belgorod beschossen, schrieb der russische Regionalgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf der Plattform Telegram. Die Hubschrauber hätten die Grenze zu Russland vor dem Angriff in geringer Höhe überflogen. Bei der Explosion an dem Tanklager seien zwei Arbeiter verletzt worden. Teile der Stadt, die nahe der Grenze zur Ukraine liegt, seien evakuiert worden.

Der Gouverneur versicherte zudem, es werde keine Probleme mit der Kraftstoffversorgung in der Region geben. Die Anwohner seien in Sicherheit, die Lage sei stabil.

Video zeigt Raketenbeschuss

Auf online gestellten Videobildern ist zu sehen, wie offenbar mehrere Raketen aus geringer Höhe abgeschossen werden und es kurz darauf eine Explosion gibt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Echtheit der Aufnahmen bislang nicht unabhängig überprüfen.

Der russische Ölkonzern Rosneft, dem das Treibstofflager gehört, teilte indes mit, es habe ein Feuer gegeben, aber keine Verletzten. Details zu dem Vorfall nannte das Unternehmen nicht. Das ukrainische Verteidigungsministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Am Mittwoch hatte es bereits ein Feuer in einem Munitionslager in der Nähe von Belgorod gegeben. Gladkow hatte dazu erklärt, die Ursache für den Brand müsse noch ermittelt werden.

Russland hatte die Ukraine am 24. Februar angegriffen. Die russischen Streitkräfte bombadieren seither auch immer wieder Kraftstoffdepots, um die Versorgung des ukrainischen Militärs zu verhindern. Nach Angaben aus Moskau gab es aber zuletzt auch bereits mehrere Angriffe von ukrainischer Seite auf russischem Gebiet.