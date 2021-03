Trotz leichter Verluste ist die SPD aller Voraussicht nach Sieger der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Ministerpräsidentin Malu Dreyer dürfte ihre Ampel-Koalition fortsetzen. Die CDU stürzt ab.

Die Zahlen sind, wegen des hohen Anteils von Briefwahlstimmen, noch etwas unsicherer als sonst, doch die SPD dürfte der klare Sieger der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz sein. Der ARD-Prognose zufolge kommen die Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer an der Spitze auf 34,5 Prozent.

Damit dürfte die seit 2013 in Mainz regierende Dreyer eine weitere Legislaturperiode an der Spitze des Bundeslandes stehen, aller Voraussicht nach mit ihrer seit 2016 bestehenden Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen. Die Freien Wähler liegen in den Prognosen bei 5,5 Prozent und könnten erstmals den Einzug in den Landtag schaffen.

Die CDU unter Spitzenkandidat Christian Baldauf kommt laut Prognose auf das schlechteste Ergebnis einer Landtagswahl seit Gründung des Bundeslandes 1947. Vor fünf Jahren hatte die Union in Rheinland-Pfalz mit ihrer damaligen Spitzenkandidatin Julia Klöckner 31,8 Prozent geholt, seinerzeit ebenfalls das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg. Die SPD kam damals auf 36,2 Prozent.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte in einer ersten Reaktion, dies sei kein guter Tag für die CDU. Anders die Stimmung bei der SPD: "Es gibt Mehrheiten jenseits der Konservativen - und für die kämpfen wir auch am 26. September", twitterte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Am 26. September findet die Bundestagswahl statt.

Zusammen mit der parallel stattfindenden Landtagswahl in Baden-Württemberg stellt die Wahl in Rheinland-Pfalz den Auftakt ins Superwahljahr dar. Ebenfalls an diesem Sonntag finden in Hessen Kommunalwahlen statt. Auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden in diesem Jahr die Landesparlamente neu gewählt.