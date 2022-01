"So gibt man den Rechtsstaat der Lächerlichkeit preis"

Linda Teuteberg im "Frühstart" "So gibt man den Rechtsstaat der Lächerlichkeit preis"

FDP-Bundesvorstandsmitglied Teuteberg lehnt eine allgemeine Impfpflicht ab und repräsentiert damit ein gutes Drittel der liberalen Bundestagsfraktion. Aus ihrer Sicht wäre eine Impfpflicht unverhältnismäßig. Sie warnt vor einem Rechtsstaat, der sich lächerlich macht.

Die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg unterstützt den Antrag von FDP-Vize Wolfgang Kubicki, der eine allgemeine Impfpflicht ablehnt. Den Vorwurf, dass damit Impfgegner legitimiert werden, lässt die Innenpolitikerin nicht gelten. "Man kann nicht etwas Falsches beschließen, nur weil einem auch Falsche für die richtige Position Beifall klatschen könnten", sagte Teuteberg im "Frühstart" bei ntv.

Grundsätzlich sei die Impfung ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Sie biete den besten Schutz vor einer schweren Covid19-Erkrankung. Die Impfpflicht sei aber das falsche Instrument, um das wichtige Ziel einer hohen Quote zu erreichen. Zum einen müsse die Impfung weiterhin ergänzt werden, etwa durch eine Teststrategie, da sie keine dauerhafte Immunität biete. Zum anderen müsse man, so Teuteberg, auch "ihre Auswirkungen sehen, ihre mangelnde Verhältnismäßigkeit und die gesellschaftlichen Verwerfungen".

Teuteberg verweist zudem auf die aus ihrer Sicht widersprüchliche Haltung vieler Befürworter der Corona-Impfpflicht. Sie würden nicht wollen, dass mit "unmittelbarem Zwang" gegen Impfunwillige vorgegangen wird. "Wenn dann aber Menschen sich anders entscheiden, dann gibt man den Rechtsstaat der Lächerlichkeit preis, wenn er seine eigenen gesetzlichen Anordnungen nicht auch durchsetzt", sagte Teuteberg. Darum gelte: "Wir müssen weiter auf Überzeugungen setzen und werben und da sehr viel mehr tun", so das Mitglied des FDP-Bundesvorstands.

Am Wochenende hatte sich der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen im Falle einer allgemeinen Impfpflicht für ein Bußgeld für Impfunwillige ausgesprochen. Eine Erzwingungshaft wollte er allerdings ausschließen.