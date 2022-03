Das ukrainische Cherson ist von der russischen Armee besetzt. Immer wieder gibt es Proteste gegen die Besatzer. Nach ukrainischen Angaben feuern russische Soldaten auf Demonstranten. Videos sollen den Angriff zeigen.

In der besetzten südukrainischen Stadt Cherson sollen russische Soldaten auf friedliche Demonstranten geschossen haben. Wie die ukrainische Nachrichtenagentur Unian in ihrem Telegram-Kanal berichtet, setzten die Russen Blendgranaten gegen die Demonstranten ein und eröffneten das Feuer. Demnach gibt es mehrere Verletzte. Eine Bestätigung der Angaben von unabhängiger Seite gibt es bisher nicht.

In der Hafenstadt protestieren die Einwohner seit Tagen friedlich gegen die russischen Besatzer. Cherson ist die bisher einzige Großstadt, die das russische Militär vollständig erobert hat.

In sozialen Medien werden Videos geteilt, die die Angriffe auf Demonstranten zeigen sollen. Darauf ist der Svobody-Platz in Cherson zu sehen, auf dem es bereits in den vergangenen Wochen Proteste gegen die russische Besatzung gegeben hatte. In einem Video sind Schüsse zu hören. Es ist zu sehen, wie sich Qualm ausbreitet und Menschen wegrennen. Allerdings ließ sich von unabhängiger Seite bisher nicht überprüfen, wann das Video aufgenommen wurde.

Ein weiteres Video zeigt einen sehr schwer verletzten Mann, der um eine blau-gelbe Armbinde in den Farben der ukrainischen Flagge trägt. Der Mann liegt auf dem Boden und blutet sehr stark. Er ist umringt von Menschen, die versuchen, ihm zu helfen.