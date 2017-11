Politik

Wechsel im State Department: Tillerson steht vor der Ablösung

Bereits seit geraumer Zeit wird über die Ablösung von US-Außenminister Tillerson spekuliert. Nun schreitet Präsident Trump wohl zur Tat. Tillerson Nachfolger als Chefdiplomat soll CIA-Direktor Pompeo werden.

US-Außenminister Rex Tillerson soll einem Medienbericht zufolge abgelöst werden. An seine Stelle solle in den kommenden Wochen CIA-Direktor Mike Pompeo rücken, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsvertreter. Dem Blatt zufolge Es ist noch nicht klar, ob Präsident Donald Trump dem Vorhaben endgültig zugestimmt habe.

Trump ist unzufrieden mit seinem Chefdiplomaten. Er sei nicht glücklich darüber, dass einige im Außenministerium seine Politik nicht unterstützten, beklagte sich Trump einmal. "Derjenige, auf den es ankommt, bin ich", betonte der Präsident. "Ich bin der einzige, auf den es ankommt, denn am Ende bestimme ich die Politik." Auf die Frage, ob er Tillerson bis zum Ende der Amtszeit auf seinem Posten lassen werde, hatte er geantwortet: "Wir werden sehen. Ich weiß es nicht."

Die Spannungen zwischen Trump und dem früheren Ölmanager Tillerson waren im Oktober erneut offenbar geworden. Damals tauchten Berichte auf, wonach Tillerson den Präsidenten als Idioten beschimpft und im Sommer den Rücktritt erwogen habe. Die beiden Politiker vertreten bei zahlreichen außenpolitischen Themen völlig unterschiedliche Positionen, unter anderem im Atomkonflikt in Nordkorea.

Quelle: n-tv.de