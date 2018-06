Politik

Kurz vor Gipfel in Singapur: Trump-Berater Kudlow erleidet Herzattacke

Er gilt als eine der Schlüsselfiguren der umstrittenen Handelspolitik der Trump-Regierung, er war auch am G7-Eklat von Trump beteiligt: Larry Kudlow. Der Berater befindet sich nach einer Herzattacke in einem Militärkrankenhaus.

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, hat eine Herzattacke erlitten. Das twitterte US-Präsident Trump kurz vor seinem Zusammentreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim in Singapur mit. Es ist das erste Treffen von Staatschefs dieser beiden Länder.

Kudlow gilt als eine der Schlüsselfiguren in der umstrittenen Handelspolitik des Weißen Hauses. Er war an der Politik Trumps auf dem G7-Gipfel in Kanada beteiligt, die zum Eklat führte und die Partner der USA verprellte.

Kudlow werde im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington behandelt, so Trump weiter.

Quelle: n-tv.de