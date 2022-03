Der ehemalige US-Präsident Trump schlägt vor, sein Nachfolger Biden solle Russland mit Atomwaffen drohen. Der Republikaner zeigt bei seiner ersten öffentlichen Rede seit dem Angriff auf die Ukraine, was eine erneute Trump-Präsidentschaft in der neuen Welt bedeuten würde.

Donald Trump sprach bei einer Rede vor Republikanern in Florence, South Carolina, am Samstagabend (Ortszeit) nicht einmal eine Stunde lang. Dennoch schaffte er es, eine ausreichend erschreckende Vision davon zu entwerfen, wie die Vereinigten Staaten aussehen könnten, sollte er 2024 für die Präsidentschaft kandidieren und diese gewinnen.

Laut des Schweizer Blatts "Blick" sagte der ehemalige US-Präsident bei der Rally: "Putin ist doch nicht der einzige mit Atomwaffen." Er sei der Überzeugung, die Drohung mit den eigenen Atomwaffen würde Russland abschrecken, so Trump. "Wir haben viel mehr. Sag ihnen das endlich", richtete er seine Worte an den US-Präsidenten Joe Biden. In einem Interview mit Fox News am Donnerstag hatte Trump Biden schon einmal aufgefordert, Russland mit Nuklearschlägen zu drohen.

Der Republikaner verurteilte in seiner ersten öffentliche Rede seit Kriegsbeginn zwar die Gewalt und die "brutale Invasion" Russlands und sagte, er glaube, dass der Konflikt zu einem "Dritten Weltkrieg" führen könnte. Doch er versäumte es erneut, Wladimir Putin zu verurteilen. Kurz vor dem Angriffs Russlands auf die Ukraine hatte Trump Putin sogar noch gelobt.

Vielmehr machte Trump Biden für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. "Unter Joe Biden wird Amerika weder gefürchtet noch respektiert. Noch nie wurde unser Land so behandelt, wie es jetzt der Fall ist", sagte Trump. "Andere Länder belehren uns und sagen uns, was wir tun sollen. Und das ist der Grund, warum wir überall auf der Welt Chaos, Chaos und Blutvergießen erleben."

Die USA hätten nun niemanden, der mit dem russischen Präsidenten reden könnte. "Sie hatten mit mir jemanden, mit dem er reden konnten", sagte Trump. "Niemand war jemals härter zu Russland als ich." Mit Bezug auf Nord Stream 2 sagte der Republikaner: "Ich bin derjenige, der die Pipeline gestoppt hat. Ich musste sie stoppen." Zwar war die Gas-Pipeline Trump lange ein Dorn im Auge, gestoppt hatte er sie jedoch nicht. "Ich bin derjenige, den er (Putin) während unserer Regierung nicht angegriffen hat", fuhr Trump fort. Es sei während seiner Amtszeit seine "Persönlichkeit" gewesen, die die USA aus dem Krieg herausgehalten hätte.

Trump lobte sich außerdem erneut selbst für den ukrainischen Widerstand, indem er die militärische Unterstützung anpries, die dem Land während seiner Amtszeit gewährt wurde. Er erwähnte allerdings nicht, dass er diese militärische Unterstützung verzögerte, um den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu erpressen, damit er Schmutz über Biden und seine Familie ausgräbt.

Ausweitung der Macht

Nicht nur spielte Trump auf seiner Rede die Auswirkungen des Klimawandels herunter, er beharrte auch unnachgiebig darauf, die Wahl 2020 gewonnen zu haben. Noch verstörender zeichnet sich aber seine Vorschau darauf, wie eine weitere Trump-Regierung aussehen könnte. Denn abermals deutete der Republikaner mehr als an, dass er 2024 erneut kandidieren werde, auch wenn er den Schritt noch ganz offiziell bestätigte. Trump sagte unter tosendem Applaus: "Im Jahr 2024 werden wir dieses schöne, schöne Weiße Haus zurückerobern. Wir müssen wohl noch einmal antreten."

In der neuen, volatileren Welt, die der Angriff Russlands auf die Ukraine geschaffen hat, würde Trump nicht vor Atomdrohungen zurückschrecken - und die Welt damit noch ein Stück unsicherer und gefährlicher machen. Der Ex-Präsident sagte auch, dass er als erneuter Amtsinhaber jeden in der Exekutive loswerden wollen würde, der nicht ausreichend loyal ist. "Wir werden entscheidende Reformen verabschieden, die jeden Mitarbeiter der Exekutive durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten entlassen können."

Trump schlägt also eine drastische Ausweitung der Macht des Präsidenten vor. In Zeiten wie diesen sind das noch schlechtere Zeichen als sie es ohnehin schon wären. Seine erneute Kandidatur wäre eine Bedrohung für die gesamte Welt.