Donald Trump will Amerika wieder groß machen, das verkündet er zumindest in seinen Wahlkampfreden. Doch wenn ein US-Konzern bei ihm in Ungnade fällt, hat der Präsident kein Problem, zum Boykott aufzurufen. Das Weiße Haus kommt in Erklärungsnöte.

US-Präsident Donald Trump hat zum Boykott des Reifenherstellers Goodyear aufgerufen, weil die Firma seine Anhänger benachteilige. Die Firma habe Kopfbedeckungen mit seinem Slogan "Make America Great Again" (MAGA) verboten, erklärte der Präsident zur Begründung bei Twitter. Der Kurs der Goodyear-Aktie sackte nach Trumps Tweet zunächst steil um mehr als drei Prozent ab, erholte sich dann aber weitgehend.

Auslöser für Trumps Vorgehen waren Medienberichte über eine Schulung in einem Goodyear-Werk im Bundesstaat Kansas. Ein Lokalsender hatte ein Foto aus einer Präsentation für Goodyear-Mitarbeiter veröffentlicht. Darauf war eine Reihe von Slogans abgebildet, deren Zurschaustellung auf der Kleidung bei der Arbeit akzeptiert oder nicht akzeptiert werden. Akzeptabel sind demnach Sprüche wie "Black Lives Matter" oder solche, die LGBTQ-Anliegen unterstützen. Andere politisch aufgeladene Sprüche wie eben "Make America Great Again" wurden als inakzeptabel deklariert. Auch Bekundungen zu Bewegungen wie "Blue Lives Matter", die die Polizei unterstützt, und "All Lives Matter", die argumentiert, dass Rassismus gegen Schwarze nicht speziell hervorgehoben werden sollte, waren unerwünscht.

Offenbar ein Affront für den Präsidenten: "Kaufen Sie bessere Reifen für viel weniger Geld!", twitterte Trump. Neben dem üblichen Gegenwind antworteten viele Nutzer auch mit einem Foto seiner Präsidenten-Limousine. Auf den dicken Reifen ist deutlich der Goodyear-Schriftzug zu erkennen. Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany wollte sich nicht dazu äußern, ob das Fahrzeug mit dem Spitznamen "Beast" weiterhin auf Goodyear-Reifen unterwegs ist. Die sei eine Sicherheitsangelegenheit.

Selbst Trump-Anhänger weisen darauf hin, dass es sich bei Goodyear um ein amerikanisches Unternehmen handelt, dem der Präsident nun schaden will. Die Firma mit Sitz im Bundesstaat Ohio beschäftigt mehr als 60.000 Mitarbeiter. Zu Trumps Versprechen gehört auch, die Interessen der einheimischen Wirtschaft zu verteidigen. McEnany erklärte dazu: "Der Präsident wird sich nie dafür entschuldigen, dass er sich an die Seite der Gesetzeshüter stellt." Das war ein offensichtlicher Hinweis auf "Blue Lives Matter" - Trump selbst hatte in seinem Tweet allerdings nur auf das "MAGA"-Motto Bezug genommen, das vor allem auf Baseball-Kappen prangt. Die werden – wie viele seiner Gegner anmerken – allerdingsin china produziert.

Goodyear betonte, dass man Mitarbeiter grundsätzlich auffordere, auf Bekundungen der Unterstützung für politische Parteien oder Kampagnen zu verzichten. Erlaubt sei der Einsatz für Gleichberechtigung und gegen rassistisch motivierte Ungerechtigkeit. Zugleich erklärte das Unternehmen, dass es sich bei der abgebildeten Präsentationsfolie mit Logo des Unternehmens nicht um von Konzernstellen produziertes oder verbreitetes Material gehandelt habe. "Sie haben nicht bestritten, dass dieses Bild an einem ihrer Standorte gezeigt wurde", stellte McEnany nach der Stellungnahme des Unternehmens fest und forderte von Goodyear weitere Klarstellungen.