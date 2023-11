Lange Zeit haben Donald Trump und seine älteste Schwester Maryanne Trump Barry ein gutes Verhältnis. Während seiner Präsidentschaft werden jedoch Tonaufnahmen veröffentlicht, in denen sie ihren kleinen Bruder kritisiert. Nun ist sie mit 86 Jahren gestorben.

Maryanne Trump Barry, ehemalige US-Bundesrichterin und ältere Schwester von Donald Trump, ist tot. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, starb sie im Alter von 86 Jahren. Laut der "New York Times" wurde sie am frühen Montagmorgen in ihrem Anwesen in New York leblos aufgefunden. TV-Sender ABC berichtete, dass die Rettungskräfte wegen eines Herzinfarktes gerufen worden seien.

Barry war bis 2019 Richterin an einem Berufungsgericht im US-Bundesstaat New Jersey. Zunächst berufen hatte sie der ehemalige US-Präsident Ronald Reagan 1983 für ein Bezirksgericht, 1999 wurde sie dann nach einer Entscheidung von Präsident Bill Clinton Berufungsrichterin. Barry trat schließlich im Zuge von Untersuchungen wegen möglichen Steuerbetrugs durch ihren Vater und Geschwister zurück.

Die beiden Geschwister sollen ein zwiespältiges Verhältnis gehabt haben. Wie die "NYT" mit Verweis auf Vertrauten berichtet, habe der Ex-US-Präsident nur wenigen Menschen so sehr vertraut wie seiner älteren Schwester. Sie hat sich jedoch auch kritisch über den 77-Jährigen geäußert. In einer 2020 veröffentlichten Tonaufnahme hatte sie ihn unter anderem als Lügner "ohne Prinzipien" bezeichnet. Die Aussagen sollen den Ex-Präsidenten schwer verletzt haben, berichtet der US-Sender CNN. Er hielt sich mit Aussagen über sie zurück.

Barry war seit 1982 mit dem Veteranen und Juristen John Barry verheiratet, er starb 2000. Sie hinterlässt einen Sohn aus erster Ehe. Donald Trump hat sich bislang öffentlich noch nicht zu ihrem Tod geäußert. Erst 2020 starb ihr jüngster Bruder Robert Trump im Alter von 71 Jahren. Bereits 1981 starb Fred Trump junior infolge eines Herzinfarktes mit 42 Jahren. Trumps erste Frau Ivana starb 2022.