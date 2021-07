Tunesien kämpft derzeit nicht nur mit steigenden Corona-Infektionszahlen, sondern auch mit einer anhaltenden Wirtschaftskrise. Die Menschen im Land sind wütend und gehen auf die Straße. Als Reaktion feuert Präsident Saied den Premier und übernimmt die Amtsgeschäfte.

Tunesiens Staatschef Kais Saied hat Ministerpräsident Hichem Mechichi entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Er habe die Entscheidung gemäß Artikel 80 der Verfassung getroffen, teilte der Präsident nach Krisenberatungen angesichts der Massenproteste im Land mit. Die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben, erklärte Saied und drohte für den Fall eines gewaltsamen Widerstands mit einem Einsatz der Armee. Parlamentspräsident Rached Ghannouchi sprach in einer ersten Reaktion von einem Staatsstreich.

"Was Kais Saied tut, ist ein Putsch gegen die Revolution und gegen die Verfassung", erklärte die Regierungspartei Ennahda auf ihrer Facebook-Seite. "Die Ennahda-Mitglieder und das tunesische Volk werden die Revolution verteidigen."

Der Entscheidung des Präsidenten vorausgegangen waren gewaltsame Proteste in mehreren Städten des Landes. In der Hauptstadt Tunis versammelten sich Hunderte Menschen vor dem Parlament und warfen der regierenden Ennahdha-Partei und Ministerpräsident Mechichi Versagen im Kampf gegen steigende Infektionszahlen vor. "Das Volk fordert die Auflösung des Parlaments", skandierte die Menge.

In dem nordafrikanischen Land steigt die Zahl der Corona-Infektionen massiv, in Krankenhäusern ist der Sauerstoff knapp. Bislang starben in dem Zwölf-Millionen-Einwohnerland mehr als 18.000 Menschen an Covid-19. Viele Tunesier sind angesichts der Lage verärgert über das Gezänk zwischen den Parteien im Parlament und den Machtkampf zwischen dem Parlamentspräsidenten Ghannouchi, der auch der Vorsitzende von Ennahdha ist, und Staatspräsident Saïed.

"Viele Menschen wurden mit Heuchelei, Verrat und Raub um die Rechte des Volkes betrogen", sagte Said am Sonntag. "Ich warne jeden, der daran denkt, zu den Waffen zu greifen", sagte der Präsident. "Wer eine Kugel abfeuert, dem werden die Streitkräfte mit Kugeln antworten."