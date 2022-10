Was die UNO-Vollversammlung beschließt, hat keine völkerrechtliche Bedeutung. Symbolisch ist dieses Votum aber dennoch bedeutsam: 143 Länder verurteilen die jüngsten Annexionen Russlands in der Ukraine, nur fünf Staaten stimmen explizit mit Moskaus Lesart überein.

Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigender Mehrheit verurteilt. 143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution. 5 Länder votierten dagegen: Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. 35 Staaten enthielten sich, darunter China, Indien, Südafrika und Pakistan.

Die Resolution verurteilt Russlands Annexionen und erklärt sie für ungültig. Zudem wird der Kreml aufgefordert, die Einverleibung der teils besetzten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson rückgängig zu machen. Das Ergebnis war damit besser als die 141 Stimmen in der Vollversammlung für eine Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine im März - und die 100 Stimmen für eine ähnliche Resolution nach der Annexion der Krim im Jahr 2014. Auch Brasilien, die Türkei und Saudi-Arabien stimmten für die Resolution. Mit China und Indien enthielten sich jedoch zwei mächtige Staaten, in denen etwa 2,8 Milliarden Menschen leben.

Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus und kann eine politische und moralische Kraft entfalten. "Die Schein-Referenden und Russlands illegale Annexionen sind null und nichtig", sagte der deutsche Diplomat Michael Geisler.

Russland hatte Ende September im UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Verurteilung der Annexionen mit seinem Veto verhindert. In der UN-Vollversammlung hat Russland dagegen kein Veto-Recht. Die Annexion der vier ukrainischen Regionen wird vom Westen scharf kritisiert und nicht anerkannt.

Ein ähnliches Votum gab es bereits kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Anfang März verurteilte die UNO-Vollversammlung den Angriff mit großer Mehrheit und forderte den sofortigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Auch damals stimmten nur fünf Länder gegen die entsprechende Resolution.