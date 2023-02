Die USA haben den mutmaßlichen chinesischen Spionageballon, der sich tagelang über Territorium des Landes bewegte, abgeschossen. Kurz zuvor waren drei Flughäfen an der Ostküste gesperrt worden.

Nach der Entdeckung eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über ihrem Territorium habe die USA das Flugobjekt abgeschossen. Videos zeigten den Abschuss, das US-Verteidigungsministerium bestätigte ihn zudem gegenüber US-Medien. Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden auf Nachfrage von Journalisten, ob die Vereinigten Staaten den Überwachungsballon in großer Höhe abschießen würden, zu dem Ballon gesagt: "Wir werden uns darum kümmern." Nähere Angaben hatte der US-Präsident aber nicht gemacht.

Der Abschuss erfolgte nach der Sperrung dreier Flughäfen und der Einschränkung des Luftverkehrs. "Um das Verteidigungsministerium bei einer nationalen Sicherheitsmaßnahme zu unterstützen", seien die An- und Abflüge an drei Flughäfen in den Bundesstaaten South und North Carolina unterbrochen worden, hatte die Luftfahrtbehörde mitgeteilt.

Chinesen anderer Meinung

Der Überflug des Ballons von der Größe dreier Busse war am Donnerstag publik geworden. "Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte", hatte ein Pentagon-Vertreter erklärt. In der Region befinden sich unter anderem Luftwaffen-Stützpunkte und unterirdische Atomraketen-Standorte.

Das chinesische Außenministerium hatte am Freitag zwar eingeräumt, dass der Ballon aus China komme, und Bedauern über den Vorfall geäußert, aber den Ballon anders charakterisiert. Es handle sich aber um ein "ziviles Luftschiff, das für Forschungszwecke genutzt wird, überwiegend für meteorologische Zwecke", so das Außenministerium. Der Ballon sei wegen starken Windes von seinem Kurs abgekommen. Die USA widersprachen dieser Darstellung umgehend.

Später setzte sich die Auseinandersetzung ins Hinsicht auf ein zweites Flugobjekt fort. Nach Pentagon-Angaben war ein zweiter ähnlicher Ballon über Lateinamerika aufgetaucht. "Nach unserer Einschätzung ist es ein weiterer chinesischer Spionage-Ballon", erklärte ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums. Peking warf daraufhin "einigen Politikern und Medien in den USA" vor, den Vorfall als Vorwand zu benutzen, "um China anzugreifen und zu verleumden".