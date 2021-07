Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen wirft der Bundesregierung Versäumnisse in der Corona-Politik vor. "Die Bundesregierung hat es versäumt, mehr Indikatoren zu einer realistischen und jederzeit aktuellen Lagebeurteilung heranzuziehen."

Der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen hat vor einer Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus gewarnt. "Die vierte Welle wird Deutschland irgendwann erreichen und die Delta-Variante wird dominant werden", sagte er im "Frühstart" bei ntv. "Die Frage ist nur wie stark, wann und um welchen Preis die vierte Welle nach Deutschland kommt."

Dahmen wies darauf hin, dass die vierte Welle mit mehr Vollgeimpften abgefedert werden könnte: "Wir haben es in der Hand, wann die Fallzahlen wieder steigen. Wenn es uns gelingt, in den nächsten acht oder zwölf Wochen noch viele Menschen vollständig zu impfen, dann werden wir gut geschützt sein", so der Grünen-Politiker. "Wenn wir unvorsichtig sind und jetzt einen sorglosen Sommer verbringen, dann wird der Preis hoch sein."

Auf die Frage ob bei steigenden Infektionen der Inzidenzwert überhaupt noch der richtige Maßstab sei, sagt Dahmen: "Die Bundesregierung hat es versäumt, mehr Indikatoren zu einer realistischen und jederzeit aktuellen Lagebeurteilung heranzuziehen. Zum Beispiel wäre es wichtiger, dass wir uns anschauen, wie viele Menschen in einem Krankenhaus behandelt werden."

Mit Blick auf Schulen und Kitas betonte Dahmen, dafür brauche es schnelle Lösungen, bevor es zu spät ist. "Wir müssen unbedingt verhindern, dass die Leidtragenden dieser Pandemie ausgerechnet Familien, Kinder und Jugendliche sind. Die haben bereits die größte Last in der Pandemie getragen." Gezielt auf Schulen angesprochen, sagt Dahmen: "Wir müssen im Sommer Vorsorge treffen und unter anderem flächendeckend Lüftungskonzepte vorbereiten." Darüber hinaus forderte er für Schuleinrichtungen besser durchzuführende Schnelltests und einen Ausbau bei der Digitalisierung. Dass alles dürfe nicht auf die Länder angeschoben werden, sondern die Bundesregierung müsse dafür schnell einen Gipfel einberufen und nicht bis nach dem Sommer warten.

Dahmen kritisiert, dass trotz der Delta-Variante auch weiterhin Stadionbesuche bei der Fußball-Europameisterschaft möglich sind: "Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie sich Europa und auch die Bundesregierung von der UEFA an der Nase herumführen lassen." Der Grünen-Politiker warf den Organisatoren vor, damit Geld über das Leben der Menschen zu stellen. "Wir haben überall in Europa harte Wochen erlebt, in denen sich die Menschen durch Solidarität niedrige Fallzahlen erarbeitet haben. Wir können es nicht zulassen, dass das jetzt alles für das große Geld kaputt gemacht wird."