In einer Xi-Jinping-Ausstellung: Alles ist auf den Machthaber ausgerichtet.

Sein Vater fiel unter Mao Zedong in Ungnade, er selbst steht kurz vor der Krönung zum uneingeschränkten Alleinherrscher in China: Xi Jinping dürfte auf dem am Sonntag beginnenden 20. Parteitag der chinesischen Kommunisten eine dritte Amtszeit antreten und damit seine Stellung als mächtigster Herrscher des Landes seit Volksrepublik-Gründer Mao untermauern. Seit er vor zehn Jahren zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Vorsitzenden der Zentralen Militärkommission ernannt und wenige Monate später auch Präsident wurde, hat Xi seine Macht konsequent ausgebaut. Wie ist er dabei vorgegangen, welche Faktoren haben eine Rolle gespielt? Ein Überblick:

- Xi umging die wirtschaftspolitischen Entscheidungsbefugnisse, die normalerweise beim Ministerpräsidenten liegen. Das gelang ihm, indem er den Vorsitz in verschiedenen "kleinen Führungsgruppen" übernahm - darunter eine neue Gruppe, die 2012 nach seinem Amtsantritt für "Reform und Öffnung" gebildet wurde, sowie eine bereits bestehende Gruppe für Finanzen.

- Er unternahm eine umfassende Kampagne zur Beseitigung von Beamten, die als illoyal, korrupt oder ineffektiv galten. Er baute seine Machtbasis aus, indem er die vakanten Posten mit Verbündeten besetzte. Bislang wurden 4,7 Millionen Beamte überprüft.

- Xi übertrug vertrauenswürdigen Verbündeten die Verantwortung für die Personalverwaltung der Partei, die die Ernennung wichtiger Mitarbeiter kontrolliert. Sein erster Chef der Organisationsabteilung war Zhao Leji, dessen Vater unter Xis Vater gearbeitet hatte. Ihm folgte 2017 Chen Xi, ein ehemaliger Schulkamerad Xis von der Tsinghua-Universität.

- Er verschärfte die Kontrolle über das Militär, indem er ab 2015 tiefgreifende Reformen und Kürzungen einleitete.

- Xi kontrolliert den inneren Sicherheitsapparat mit einer laufenden "Säuberungskampagne", die viele Polizeichefs und Richter zu Fall gebracht hat.

- Ab 2015 ordnete er an, dass das Parlament und andere Gremien wie das Kabinett und der Oberste Gerichtshof ihn über ihre jährlichen Arbeitsberichte informieren müssen.

- 2016 forderte Xi die staatlichen Medien auf, sich der Parteilinie anzuschließen, da ihr "Nachname die Partei" sei. Seitdem wurden die Freiheiten der Medien immer weiter eingeschränkt, während die Xi-bezogene Propaganda stetig zunahm.

- Er hat sich 2016 formell als "Kern" der Partei etabliert - Parteisprache für den obersten Führer.

- Xi änderte 2017 die Parteisatzung und fügte "Xi Jinping Gedanken zum Sozialismus chinesischer Prägung" hinzu. Mit einer gleichnamigen Ideologie steht er auf einer Stufe mit Mao und Deng Xiaoping.

- Mit seiner Proklamation im Jahr 2017 machte er die oberste Rolle der Partei deutlich: "Partei, Regierung, Militär, Volk, Bildung; Osten, Süden, Westen, Norden, Mitte: die Partei führt alles."

- Er änderte 2018 die Verfassung des Landes, um die Amtszeitbeschränkung für das Präsidentenamt abzuschaffen und damit ein Hindernis für seine lebenslange Amtszeit zu beseitigen.

- In einer historischen Resolution, die 2021 verabschiedet wurde, verpflichtete sich die Partei zur Einhaltung der "Zwei Etablissements", was für die Loyalität der Partei zu ihm steht.