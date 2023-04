Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird sich mit Aktivisten der Letzte Generation zu einem Gespräch treffen. Mitglieder der Klimagruppe kommen am 2.Mai zu Wissing ins Ministerium. Das erfuhr RTL/ntv aus dem Verkehrsressort. Die Letzte Generation habe ihn um ein Gespräch gebeten, sagte Wissing zu RTL/ntv. "Das habe ich angenommen und sehe einem Austausch am 2. Mai entgegen. Gesprächsbereitschaft zeichnet eine lebendige Demokratie aus."

Der FDP-Politiker hatte der Letzten Generation erst am Mittwoch mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen. "Diese Gruppierung hat nie mit mir einen Dialog gesucht", sagte er in einem Interview. Die Gruppe wies diese Darstellung zurück. Man habe mindestens drei Mal versucht, Wissing zu kontaktieren und keine Rückmeldung bekommen.

Die Letzte Generation will in diesen Tagen wieder vermehrt mit Protestaktionen in Berlin auf sich aufmerksam machen. Die Hauptstadt wollen die Aktivisten auf unbestimmte Zeit lahmlegen, bis die Politik ihre Forderungen erfüllt. Dazu gehören ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket und ein generelles Tempolimit. Minister Wissing sieht die Aktionen kritisch: "Eine Verkehrspolitik, die diese Gesellschaft spaltet und die dazu führt, dass Extremisten in die Parlamente einziehen, das wäre keine gute Politik."