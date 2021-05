Um die Raketenabwehr zu überfordern, bekommt Aschkelon eine besonders massive Raketensalve ab - mehr als 100 Flugkörper sollen auf die israelische Küstenstadt abgefeuert worden sein. Bei den Angriffen kommen zwei Zivilistinnen ums Leben.

Im Süden Israels sind zwei Frauen durch Raketen aus dem Gazastreifen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mitteilte, starben die beiden 65 und 40 Jahre alten Frauen in der Küstenstadt Aschkelon. Ein Sprecher machte Raketenangriffe aus dem Palästinenser für die Todesfälle verantwortlich.

Seit Montag wurden mehr als 300 Raketen aus dem Palästinensergebiet Richtung Israel abgefeuert. Mehr als 90 Prozent davon wurden nach Angaben der israelischen Armee vom Abwehrsystem Iron Dome abgefangen. Mindestens 30 Israelis wurden aber verletzt. Die Palästinenser hätten in einer besonders heftigen Salve mehr als 100 Raketen auf Aschkelon gefeuert - offenbar, um die israelische Raketenabwehr zu überfordern und damit auszuschalten.

Die radikalislamische Hamas hatte zuvor gedroht, in Aschkelon ein "Inferno" anzurichten, sollten bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen weitere Zivilisten getötet werden. "Am Ende werden die Palästinenser gewinnen", erklärte Hamas-Führer Ismail Haniyeh. In Ost-Jerusalem war es am Montag erneut zu schweren Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern gekommen, bei denen mehr als 500 Menschen verletzt wurden. Nach Ablauf eines Ultimatums der Hamas wurden seit dem Abend weitere Raketen auf Israel abgefeuert.

Als Reaktion auf den Raketenbeschuss griff die israelische Armee am Dienstag nach eigenen Angaben 130 militärische Ziele in dem Küstenstreifen an. Dabei wurden nach israelischen Angaben 15 ranghohe Mitglieder militanter Palästinensergruppen getötet. Die palästinensischen Behörden meldeten dagegen 22 Todesopfer, darunter neun Kinder.