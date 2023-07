Die Formel-1-Piloten gedenken vor dem Großen Preis von Österreich dem tödlich verunglückten Nachwuchsfahrer Dilano van't Hoff. Weltmeister Max Verstappen findet den tödlichen Unfall des Niederländers "absolut unnötig".

Mit einer Schweigeminute vor dem Großen Preis von Österreich haben die Formel-1-Piloten des tödlich verunglückten Nachwuchs-Rennfahrers Dilano van't Hoff gedacht. Weltmeister Max Verstappen und seine Kollegen kamen am Sonntag kurz vor dem Rennstart in Spielberg zusammen und trauerten gemeinsam mit der Führung der Rennserie um das Motorsporttalent, das einen Tag zuvor bei einem schweren Unfall gestorben war. Die Stars der Formel 1 trugen dabei auch einen schwarzen Trauerflor am Arm. Der niederländische Pilot Richard Verschoor hatte seinen ersten Saisonsieg in der Formel-2 seinem verstorbenen Landsmann van't Hoff gewidmet.

"Ich habe ihn nicht persönlich gekannt, aber er war ein niederländischer Nachwuchsfahrer und hatte die gleichen Träume, die wir hatten, als wir in die Formel 1 wollten", sagte Verstappen bereits am Samstag: "Wir müssen uns diese Situationen anschauen, es gibt Dinge, die man besser machen kann, um Fahrer zu schützen. Das heute war absolut unnötig." Allerdings sei es zu "einfach, die Schuld allein auf die Strecke zu schieben. Wir sollten uns auch betrachten, wie nass es war und derartige Dinge."

Der 18 Jahre alte Niederländer van't Hoff war bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa-Francorchamps tödlich verunglückt. Wie es genau zu dem Unfall von van't Hoff kam, blieb zunächst unklar. Auf Live-Bildern des Rennens war lediglich zu sehen, wie es auf regennasser Piste bei schlechter Sicht und viel Gischt zu einem Unfall kam, weil ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor. Der niederländischen Zeitung "AD" zufolge hatte sich van't Hoff mit seinem Wagen gedreht. Danach soll er von einem anderen Auto schwer getroffen worden sein.