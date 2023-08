Im Sommer führt er die deutsche U17-Nationalelf, nun wechselt der 16-jährige Noah Darvich vom SC Freiburg zum FC Barcelona. Der Teenager kostet nicht sonderlich viel Geld, doch seine Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro wirkt beinahe absurd. Freiburgs Trainer Christian Streich ist nicht glücklich.

Der Wechsel von Deutschlands U17-Kapitän Noah Darvich vom SC Freiburg zum spanischen Fußball-Renommierklub FC Barcelona ist perfekt. Dies bestätigten beide Klubs. Wie Barça mitteilte, unterschrieb der 16-Jährige einen Vertrag bis 2026, der eine Ausstiegsklausel bei einer Zahlung von einer Milliarde Euro enthält. Freiburg kassiert eine Sockelablöse von 2,5 Millionen Euro.

"Wir haben Noah, seiner Familie und dem Umfeld einen aus unserer Sicht optimalen sportlichen Weg und Perspektiven beim SC aufgezeigt, leider ging ihre Entscheidung in eine andere Richtung", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach: "Wir hoffen, dass sich ihre Erwartungen beim FC Barcelona erfüllen - dazu wünschen wir alles Gute. Die Türen in Freiburg sind nicht zugeschlagen, sondern nur angelehnt."

Streich: "Wie soll er klaren Kopf behalten?"

Der robuste Offensivakteur Darvich, der zunächst für Barças Reserve in der drittklassigen Primera Federacion und in der legendären Akademie La Masia vorgesehen ist, hatte im Juni die deutsche U17 mit starken Leistungen zum EM-Titel geführt. In Freiburg sollte er in der neuen Saison für die U23 in der 3. Liga spielen und ins Bundesliga-Team hineinschnuppern.

Freiburgs Trainer Christian Streich hatte den anstehenden Transfer eines der größten deutschen Talente bereits kritisch bewertet. "Die Jungen haben ja unzählige Vorbilder in finanzieller Hinsicht und in allem", sagte er am Samstag: "Wenn so ein 16-Jähriger sieht, was die ganze Zeit im Fußball abgeht: Wie soll er da einen klaren Kopf behalten?"

Barcelonas Akademie La Masia kann ein Sprungbrett zu einer Weltkarriere sein wie bei Lionel Messi, aber auch eine Sackgasse: Viele vermeintliche Ausnahmetalente scheiterten dort. Darvichs Abgang sei "sehr schade für die Fußballschule und die Leute, die so viel in ihn investiert haben", sagte Streich: "Jetzt werden wir sehen, wo der Weg hinführt. Ich hoffe, er hat am Ende eine gute Entscheidung getroffen."