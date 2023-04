Wie schon im Hinspiel macht Man United sich das Leben gegen den FC Sevilla selbst schwer. Die Spanier stehen auch dank zweier grober Fehler der Engländer im Halbfinale der Europa League. Derweil zählt auch Juventus Turin zur Gruppe der letzten Vier.

Rekordsieger FC Sevilla hat Manchester United bezwungen und kann vom nächsten Titel in der Europa League träumen. Die Spanier nutzten erneut die Patzer der Engländer aus und setzten sich im Viertelfinal-Rückspiel mit 3:0 (1:0) durch. Im Halbfinale trifft Sevilla nun auf den italienischen Rekordmeister Juventus Turin, dem parallel ein 1:1 (1:1) bei Sporting Lissabon dank des Hinspiel-Erfolgs reichte.

In Sevilla profitierte der sechsmalige Europapokalsieger dabei erst von einem Fehlpass von United-Kapitän Harry Maguire, den Youssef En-Nesyri (8.) zur Führung für Sevilla nutzte. Der Stürmer war erneut nach einem Patzer von Manchesters Keeper David de Gea (81.) erfolgreich, dem der Ball bei der Annahme vom Fuß sprang. Loic Bade hatte zuvor zum 2:0 getroffen (47.). Maguire hatte im Hinspiel (2:2) bereits eines von zwei späten Eigentoren verschuldet, wodurch Manchester eine 2:0-Führung verspielte.

Juventus reichte nach dem 1:0 im Hinspiel das Remis bei Sporting. Adrien Rabiot (9.) hatte Juve in Führung gebracht, Marcus Edwards (20./Foulelfmeter) glich für Sporting aus. Anschließend drängten die Portugiesen auf den Sieg, blieben aber glücklos.

Star-Trainer José Mourinho zog derweil mit der AS Rom in die Runde der besten Vier ein, wo er im Mai auf Bayer Leverkusen trifft. Nach der 0:1-Hinspielniederlage gelang der Roma im heimischen Stadion gegen Feyenoord Rotterdam mit einem 4:1 (2:1, 0:0) nach Verlängerung die Wende. Leonardo Spinazzola (60.) traf zur Führung, Paulo Dybala (89.) rettete Rom nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Igor Paixao (80.) in die Verlängerung. Dort machten Stephan El Shaarawy (101.) und Lorenzo Pellegrini (109.) den Halbfinal-Einzug perfekt. Rotterdam agierte in den letzten Minuten nach einer Roten Karte gegen Santiago Gimenez (120.) in Unterzahl.

In der Conference League schafften der AC Florenz, AZ Alkmaar, FC Basel und West Ham United den Einzug in die Runde der besten vier Teams. Florenz konnte sich nach dem 4:1 im Hinspiel eine 2:3 (0:1)-Heimniederlage gegen Lech Posen leisten. Alkmaar gewann gegen RSC Anderlecht mit 4:1 (2:0, 2:0, 2:0) im Elfmeterschießen und drehte damit die 0:2-Hinspielniederlage. West Ham United setzte sich locker mit 4:1 (1:1) gegen KAA Gent durch. Der FC Basel gewann das weitere Viertelfinale bei OGC Nizza mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung, im Hinspiel hatten sich beide Teams 2:2 getrennt.