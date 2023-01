Dow Jones schließt im Plus

Dow Jones schließt im Plus Abflauende Inflation bringt Anlegern gute Laune

Für einen Lichtblick an den Börsen sorgt derzeit eine sich abschwächende Teuerung.

Die Autobauer Tesla und Lucid können sich über satte Kursgewinne freuen. Die Stimmung an der Wall Street hellt sich insgesamt auf, da der Blick auf die schwächelnde Konjunktur Hoffnung auf eine entspanntere Zins-Politik der US-Notenbank weckt.

Nachlassende Inflationssorgen und die Freude der Anleger über klingelnde Kassen bei den großen Kreditkarten-Anbietern haben die US-Börsen gestützt. Auf die Stimmung drückte hingegen ein Kurssturz des Chipherstellers Intel nach einem enttäuschenden Ausblick, während der E-Autobauer Lucid mit einer Kursexplosion für Furore sorgte. Der Dow-Jones-Index und der breiter gefasste S&P 500 lagen je 0,08 beziehungsweise 0,25 Prozent höher bei 33.978,01 und 4070,55 Punkten. Der Index der Technologiebörse Nasdaq stand rund ein Prozent höher bei 11.621,17 Punkten.

Für einen Lichtblick an den Börsen sorgt derzeit eine sich abschwächende Teuerung, die Hoffnungen auf ein Ende der aggressiven Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed schürt. Der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE), der bevorzugte Inflationsmaßstab der Fed, zeigte im vergangenen Monat einen Anstieg um 0,1 Prozent nach einem ähnlichen Anstieg im November. Die US-Konsumausgaben fielen indes den zweiten Monat in Folge. "Die Fed muss angesichts der sich eintrübenden Konjunkturaussichten vorsichtig agieren", sagte Christopher Rupkey, Ökonom beim Handelshaus FWDBONDS. Analysten gehen mit Blick auf die Fed-Sitzung am Mittwoch momentan von einer Zinsanhebung um 25 Basispunkte aus.

Tesla konnte an seine alten Glanzzeiten als Anlegerliebling anknüpfen. Nach den positiv aufgenommenen Zahlen des E-Autobauers sprangen Privatanleger auf den fahrenden Zug auf und stellen laut Vanda Research einen neuen Tagesrekord für Käufe bei der Aktie auf. Tesla-Papiere sprangen um 10,99 Prozent auf 178,87 Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als anderthalb Monaten. Auf Wochensicht steuerte Tesla auf ein Plus von rund 33 Prozent zu.

Eine Kursexplosion gab es auch bei dem Rivalen Lucid, dessen Aktien um mehr als 44 Prozent auf 12,96 Dollar hochschnellten. Marktteilnehmer führten den Sprung auf Spekulationen zurück, wonach Saudi-Arabien die restlichen Anteile an Lucid aufkaufen könnte. Diese seien auf einen als Marktgerücht bezeichneten Bericht einer Internetseite zurückzuführen. Der saudische staatliche Investmentfonds PIF hält bereits mehr als 65 Prozent an Lucid. Die beteiligten Parteien wollten keine Stellungnahme abgeben. Die US-Kreditkartenanbieter Visa und American Express (Amex) glänzten mit einem überraschend hohen Gewinnanstieg und einem optimistischen Ausblick. Die Visa-Aktien legten drei Prozent zu, Amex gewannen mehr als zwölf Prozent.

Intel-Aktien stürzten um 6,41 Prozent ab, nachdem das Unternehmen den schlimmsten Umsatzeinbruch seit mindestens zwei Jahrzehnten verbuchte und vor weiteren Einbußen aufgrund der schwachen PC-Nachfrage gewarnt hat. Ein Rekordgewinn reichte den Investoren bei Chevron nicht aus. Die Aktien des Ölkonzerns fielen um bis zu 4,27 Prozent auf 179,78 Dollar. Zwar wurde der Gewinn 2022 auf 36,5 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt, blieb aber aufgrund von Abschreibungen auf Vermögenswerte und dem Rückgang der Öl- und Gaspreise hinter den Erwartungen der Börsianer zurück. Zum Jahresende zeigten alle vier Berichtssegmente einen Gewinnrückgang gegenüber den Rekordwerten, die im zweiten und dritten Quartal 2022 erreicht wurden, sagte Peter McNally, Analyst bei Third Bridge.

Auch Aktien des US-Reifenherstellers Goodyear büßten 3,65 Prozent ein. Der Konzern streicht weltweit fünf Prozent seiner Stellen, um dem hohen Kostendruck entgegenzuwirken. Dadurch fallen jedoch auch finanzielle Belastungen in Höhe von rund 55 Millionen Dollar an. Im vierten Quartal sei das Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben, sagte Chef Richard Kramer.