Seit Wochenbeginn haben die Aktienmärkte eine beeindruckte Erholung an den Tag gelegt. Wohl etwas zu rasant, wie ein Marktteilnehmer meint. Daten der weltweiten Gesundheitsbehörden geben mitnichten Hinweise auf eine Entspannung in der Corona-Krise.

Nach den überraschend deutlichen Aufschlägen am Vortag und insbesondere der Hausse zu Wochenbeginn zeigen sich die europäischen Aktienmärkte nun mit Abgaben. Der deutsche Leitindex Dax verliert 1,3 Prozent auf 11.075 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 1,2 Prozent auf 2907 nach unten. Marktteilnehmer sprechen auf Grund des Feiertages von einem ruhigen Geschäft.

Viele Teilnehmer nutzen den Feiertag, an dem in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz nicht gehandelt wird, für ein langes Wochenende. Am Montag folgen zudem in den USA und in Großbritannien Feiertage. Für Zurückhaltung könnte auch sorgen, dass am Nachmittag die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten berichtet werden, die erneut sehr schwach erwartet werden.

Zum Großteil dürfte es sich bei den Verkäufen um Gewinnmitnahmen handeln, es gibt aber auch andere Bremsfaktoren. Als belastend werden Aussagen des Direktors der US-Gesundheitsbehörde eingestuft, der vor einer weiteren Infektionswelle im Herbst gewarnt hat. Damit einher geht die Sorge vor neuen Abriegelungsmaßnahmen, die die Wirtschaft belasten dürften. Auch die jüngsten Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) tragen nicht zur Beruhigung bei. Die WHO meldete zuletzt mit 106.000 Fällen eine neue weltweite Rekordzahl täglicher Neuinfektionen. Die Gesundheitsbehörde befürchtet insbesondere schwerwiegende Folgen für ärmere Länder.

"Die Aktienmärkte sind weiter auf Erholungskurs, aber das Tempo war zuletzt etwas schnell, und wir stoßen auf Widerstand", sagt Kiyoshi Ishiagane, Portfoliomanager bei der Vermögensverwaltung Mitsubishi UFJ Kokusai. "Der weltweite Dienstleistungssektor wurde dezimiert. Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit lässt darauf schließen, dass die wirtschaftliche Erholung dauern wird."

Markit: Talsohle in Eurozone erreicht

Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland stützten am Vormittag nur kurz etwas. In beiden Ländern sind sowohl die Indizes für das verarbeitende wie das dienstleistende Gewerbe klar besser als erwartet ausgefallen. Sie liegen aber weiter deutlich unter dem Wachstumsschwelle von 50. "Die Eurozone verzeichnete auch im Mai einen Kollaps der Wirtschaftsleistung, wenngleich die Umfrage-Ergebnisse ermutigende Hinweise dafür liefern, dass der Tiefpunkt wohl hinter uns liegt", sagt Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Keine Akzente setzt das jüngste Protokoll der US-Notenbank. Es bestätigte, die Absicht der Währungshüter, den Leitzins nahe null Prozent zu belassen.

Lufthansa gewinnen gegen den schwachen Markt sechs Prozent, nachdem die Fluglinie bestätigt hat, dass eine Einigung auf ein Rettungspaket mit der Bundesregierung fast erreicht ist. Das Paket sieht Stabilisierungsmaßnahmen im Umfang von bis zu neun Milliarden Euro vor, davon drei Milliarden als KfW-Darlehen. Außerdem soll sich Berlin im Zuge einer Kapitalerhöhung mit 20 Prozent an Lufthansa beteiligen.

Die Fluglinie wird im Gegenzug auf Dividendenzahlungen verzichten müssen, auch erhält die Regierung zwei Sitze im Aufsichtsrat. Das Paket wird seit längerem erwartet und an der Börse positiv weil alternativlos angesichts der dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie gewertet.

Neuerliche Spannungen zwischen den USA und China trieben den Dollar in die Höhe. Der Euro notierte im Gegenzug schwächer bei 1,0951 Dollar. US-Präsident Donald Trump hatte China eine "massive Desinformationskampagne" vorgeworfen, um seine Chancen auf eine Wiederwahl zu schmälern, "damit sie weiterhin die Vereinigten Staaten abziehen können". China reagierte zunächst nicht darauf.