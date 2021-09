Normalerweise sorgen Apples Produktneuheiten an den Märkten für Euphorie. Doch die Vorstellung des iPhone 13 stellt die Investoren an der Wall Street nicht ganz zufrieden. Steil nach oben geht es hingegen für die Kreditplattform GreenSky.

Höhere Ölpreise haben die Wall Street heute gestützt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg in New York um 0,68 Prozent auf 34.814 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,85 Prozent auf 4480 Zähler zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,78 Prozent auf 15.503 Punkte vor.

Im frühen Handel hatten noch Konjunktursorgen die US-Börsen gebremst. Vor allem das langsamere Produktionswachstum in China verunsicherte die Investoren zunächst. Die Ölpreise profitierten von einem unerwartet starken Abbau der US-Rohölbestände und der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage im Zuge des Impffortschritts gegen Covid-19. Der Preis für US-Leichtöl WTI erhöhte sich um 2,22 Prozent auf 72,35 Dollar je Fass und der für die Nordseesorte Brent um 2,15 Prozent auf 75,47 Dollar je Fass.

Die bei Apple sonst übliche Euphorie nach Produktneuheiten blieb an den Börsen nach der Vorstellung des neuen iPhone 13 aus. Apple-Titel stiegen an der Wall Street nur um 0,6 Prozent. "Die Upgrades waren minimal", sagte Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Man frage sich, ob der Mangel an Innovation auf die Sorgen bezüglich der Beschaffung großer Mengen neuer Chipsätze zurückzuführen sei. Außerdem warteten Investoren vergeblich auf eine überarbeitete Version der kabellosen Kopfhörer.

Eine 2,24 Milliarden Dollar schwere Kaufofferte von Goldman Sachs beflügelte dagegen die Papiere der Kreditplattform GreenSky. Die Titel schossen um mehr als 53 Prozent auf 11,90 Dollar in die Höhe. Das Flugtaxi-Startup Lilium gab ein schwaches Börsendebüt. Der erste Kurs von Lilium lag bei 9 Dollar - der Schlussstand bei 9,31 Dollar. Lilium sprach auf Twitter von einem Meilenstein, der das Unternehmen auf dem Weg zur Betriebsaufnahme 2024 voranbringe.

Das Unternehmen aus Oberpfaffenhofen war in den leeren Börsenmantel Qell Acquisition geschlüpft und hat so durch die Hintertür den Weg an die US-Börse gefunden. Allerdings hatten vorher zwei Drittel der Qell-Aktionäre ihre Papiere zurückgegeben. Die Quell-Aktie notierte am Vortag bei 10,03 Dollar.