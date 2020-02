Die wachstumsfördernden Maßnahmen der chinesischen Regierung können den Abwärtstrend an Chinas Börsen nicht stoppen.

Die Unsicherheit durch den sich weiter ausbreitenden Coronavirus macht sich an Chinas Börsen in fallenden Kursen bemerkbar. Die Volksrepublik steuert zwar mit Wirtschaftsmaßnahmen entgegen, doch nach der Feiertagspause gehen Aktien auf breiter Front auf Talfahrt.

Am ersten Handelstag nach den Feiertagen zum asiatische Neujahrsfest sind die Börsen infolge der sich verschärfenden Auswirkungen des Coronavirus auf die chinesische Wirtschaft abgestürzt. Die Investoren fürchten schwerwiegende Folgen der Virus-Epidemie und trennten sich zunächst vor allem von riskanteren Vermögenswerten.

In Japan hielten sich die Verluste in vergleichsweise moderate Grenzen: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1 Prozent tiefer bei 22.982 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent und lag bei 1673 Punkten. In Tokio gab es allerdings auch keine Feiertagspause.

Ganz anders sieht die Lage auf dem Festland aus: In der Volksrepublik China konnten Anleger feiertagsbedingt erst jetzt auf die neue Lage reagieren. Die Börse in Shanghai fiel im Verlauf um 8,1 Prozent ins Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 8,2 Prozent. Der sehr viel breiter gestreute MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans, der auch zahlreiche Titel aus nicht vom Virus betroffenen Regionen enthält, fiel um 0,6 Prozent.

Um eine Panik an den Handelshäusern abzuwenden, setzte die chinesische Regierung auf eine Reihe von Wirtschaftsmaßnahmen, einschließlich der unerwarteten Senkung des Leitzinses. Zusätzlich pumpte die People's Bank of China (PBoC) insgesamt 1,2 Billionen Yuan (rund 173,81 Milliarden Dollar) in die Geldmärkte.

Peking öffnet die Geldschleusen

Analysten hatten die Liquiditätsbewegung zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, wenn die wirtschaftlichen Auswirkungen des Virus deutlicher sind. "Es ist eine klare Botschaft, dass sie wachstumsfördernde Maßnahmen ergreifen und den Markt beruhigen wollen", sagte Mayank Mishra, Makrostratege bei der Standard Chartered Bank in Singapur. "Aber niemand weiß wirklich, wie viel schlimmer das werden wird."

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,51 Yen und legte 1,2 Prozent auf 7,0163 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9637 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1082 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0681 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,3159 Dollar.