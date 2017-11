Wirtschaft

Gericht findet endlich Käufer: Chinesen versteigern Boeing 747 - online

In China ist es offensichtlich recht einfach, ein Großraumflugzeug im Internet zu ersteigern. Einzige Voraussetzung: das nötige Kleingeld.

In China sind zwei Frachtversionen des Großraumflugzeugs Boeing 747 per Auktion auf der populären Internet-Plattform Taobao verkauft worden. Das Portal gehört dem chinesischen Alibaba-Konzern. Die Flieger wechselten umgerechnet für insgesamt 41,1 Millionen Euro den Besitzer.

Käufer ist der chinesische Logistiker SF Express. Eine dritte angebotene 747 wurde nicht verkauft, da es nur einen Interessenten gab. Die Flieger stammen aus der Insolvenzmasse von Jade Cargo International, das Unternehmen war 2013 pleitegegangen.

Die Verkäufe sind deshalb bemerkenswert, weil das für die Insolvenz zuständige Gericht seit 2015 schon sechsmal versucht hatte, die Flieger auf klassischem Wege zu versteigern - allerdings vergeblich. Nachdem die Flugzeuge am vergangenen Montag bei Taobao gelistet waren, fand sich für zwei Maschinen schnell ein neuer Besitzer.

Taobao ist die dominierende Plattform für den Verkauf von privat an privat in China - sie beherrscht 90 Prozent des Marktes. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Xinhua haben sich seit der Gründung im Jahr 2012 dort fast alle chinesischen Gerichte registriert. Es sei jedoch das erste Mal, dass so teure Objekte wie Frachtflugzeuge versteigert wurden.

Quelle: n-tv.de