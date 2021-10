Ermutigende Studienergebnisse eines neuen Covid-Medikaments von Merck & Co freuen die Anleger. Die Arznei macht Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität. So schürt sie etwa Spekulationen auf eine rasche Erholung der Tourismus-Branche.

In der Hoffnung auf eine rasche Überwindung der Coronavirus-Pandemie kehren Anleger an die Wall Street zurück. Der US-Standardwerteindex Dow Jones stieg um ein knappes Prozent auf 34.138 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 und der technologielastige Nasdaq hinkten mit Kursgewinnen von 0,6 und 0,1 Prozent hinterher. Sie wurden von einer Warnung der Rating-Agentur Fitch ausgebremst, der zufolge der Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze die Kreditwürdigkeit der USA belasten könnte.

Zwar hatte sich der Kongress auf einen Übergangsetat geeinigt und damit einen "Government Shutdown", die Schließung zahlreicher Behörden, abgewendet. Wenn aber die Schuldenobergrenze nicht angehoben wird, droht der weltgrößten Volkswirtschaft zur Monatsmitte die Zahlungsunfähigkeit. Das politische Gezänk mache keinen guten Eindruck, sagte Randy Frederick, Manager beim Brokerhaus Charles Schwab. Es könnte ausländische Investoren davon abhalten, US-Staatsanleihen zu kaufen. "Wenn das passiert, würden die Renditen stark ansteigen. Und wenn die Renditen steigen, weil die Leute die Bonds nicht wollen, hätte das einen sehr negativen Einfluss auf den Markt."

Impfstoff-Hersteller stürzen ab

Die Freude der Anleger über ermutigende Testergebnisse eines Covid-Medikaments von Merck & Co konnte dies aber nur leicht trüben. Den Angaben zufolge reduziert das Mittel das Risiko eines Krankenhaus-Aufenthaltes oder Tods bei einer Infektion um etwa die Hälfte. "Das gibt Leuten Hoffnung, dass die Rückkehr zur Normalität trotz Fällen von Infektionen bei Geimpften nicht vom Kurs abkommt", sagte Thomas Hayes, Manager beim Vermögensverwalter Great Hill. Aktien des Pharmakonzerns stiegen daraufhin zeitweise um gut zwölf Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 84,30 Dollar.

Die Merck-Arznei schürte zudem Spekulationen auf eine rasche Erholung der Tourismus-Branche. So stiegen die Aktien der Fluggesellschaften American Airlines, Delta und United um bis zu sechs Prozent. Die Kreuzfahrt-Veranstalter Carnival und Norwegian gewannen bis zu fünf Prozent. Die Titel des Online-Reisebüros Booking.com rückten drei Prozent vor. Unter die Räder kamen dagegen Hersteller von Covid-Impfstoffen. So brachen die Aktien von Biontech um zehn Prozent ein. Die Titel des Entwicklungspartners Pfizer gaben ein Prozent nach. Papiere des Rivalen Moderna stürzten um mehr als zwölf Prozent ab.

Dollar-Kurs bleibt hoch, Bitcoin im Aufwind

Am Devisenmarkt machten zwar einige Dollar-Anleger Kasse. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, blieb mit 94,031 Punkten auf in Schlagdistanz zu seinem jüngsten Zwölf-Monats-Hoch. "Solange die Märkte davon überzeugt bleiben, dass die US-Notenbank innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens mit der Straffung ihrer Geldpolitik beginnt, sollte sich der Dollar gut halten", sagte Anlagestratege Kit Juckes von der Bank Societe Generale.

Mit Bitcoin deckten sich Investoren ebenfalls ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise stieg zeitweise um gut zehn Prozent auf 47.893 Dollar. "Anleger laufen sich für eine mögliche Jahresendrally warm", sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Vor allem institutionelle Investoren nutzten die vorangegangenen Kursverluste zum Einstieg.

Andere Börsianer äußerten sich zudem erleichtert, dass US-Notenbankchef Jerome Powell in einer Kongress-Anhörung betont habe, Kryptowährungen zwar regulieren, aber nicht verbieten zu wollen. Vor diesem Hintergrund griffen Anleger auch bei Werten aus dem Kryptowährungssektor und Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen, beherzt zu. So stiegen die Papiere von Coinbase, Riot, Marathon, Overstock und Silvergate an der Wall Street um bis zu 4,6 Prozent. Die Titel der Softwarefirma MicroStrategy, die Milliarden in Bitcoin investiert hat, rückten 5,3 Prozent vor.