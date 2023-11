Der deutsche Leitindex DAX hat es nach mehreren Anläufen nun doch über die Hürde von 16.000 Punkten geschafft. Zum Allzeithoch fehlen noch knapp 500 Zähler. Allerdings fehlt es zumindest am heutigen Handelstag an treibenden Impulsen.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen hat es der DAX nun geschafft: Der deutsche Leitindex geht über die 16.000er-Marke. Der DAX kletterte bis auf 16.005 Zähler. Sein Allzeithoch liegt bei 16.470 Punkten. Zuletzt hatte das Börsenbarometer Ende August oberhalb der Marke notiert.

Insgesamt präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt aber uneinheitlich. Während die Standardwerte tendenziell leicht zulegten, verbuchten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend Verluste. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten wenig Einfluss auf die Notierungen. Wegen des Thanksgiving-Feiertags in den USA dürfte es auch im späten Handel ruhig bleiben, weil Impulse aus New York fehlen.

Die Debatte über das Karlsruher Haushaltsurteil ließ die Aktien der Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Hensoldt fallen. Als Auslöser der Kursschwäche galt ein Bericht in der "Augsburger Allgemeine", wonach das Bundesfinanzministerium nach dem Urteil auch das Verteidigungsministerium mit einer Sperre für Mittel aus dem Sondervermögen Bundeswehr belegt habe. Das Finanz- und das Verteidigungsministerium dementierten diese Lesart jedoch.

Die Aktien von SAP reagierten mit plus 0,7 Prozent recht wenig auf die Nachricht, dass die Deutsche Börse im Frühjahr die sogenannte Kappungsgrenze für die DAX-Indizes von 10 auf 15 Prozent anheben will. SAP hat derzeit mit etwas mehr als 10 Prozent die höchste Gewichtung im Leitindex. Eine Anhebung der Kappungsgrenze würde der Aktie also mehr Spielraum geben. Aktienfonds, die den Dax nachbilden, müssen dann SAP-Anteile zukaufen, um das Unternehmen wieder verhältnismäßig zu spiegeln. Das dürfte am Markt für zusätzliche Nachfrage nach den Papieren des Software-Entwicklers sorgen.