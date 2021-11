Die Deutsche Bank bekommt einen neuen Aufsichtsratschef. Nachfolger des amtierenden Vorsitzenden Paul Achleitner soll Alexander Wynaendts werden. Der Niederländer habe ein "hervorragendes Netzwerk", freut sich Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

Der Niederländer Alexander Wynaendts soll Aufsichtsratschef der Deutschen Bank werden. Das beschloss der Nominierungsausschuss des Kontrollgremiums, wie die Bank mitteilte. Auf der Hauptversammlung im Mai kommenden Jahres solle Wynaendts zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums und damit zum Nachfolger von Paul Achleitner gewählt werden.

Wynaendts war bis zum vergangenen Jahr Chef der Versicherungsgesellschaft Aegon. Er hatte sein Amt 2008 angetreten, kurz vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Der 61-Jährige sitzt zudem in mehreren Aufsichts- und Verwaltungsräten, unter anderem bei der Citigroup, beim Mitfahrdienst Uber und bei Air France-KLM.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sagte, Wynaendts verfüge über große Erfahrung in der Finanzbranche und ein hervorragendes Netzwerk, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Damit stehe er für das, was die Deutsche Bank ausmache.

Milliardenverluste und Skandale

Die Bank will die Aufsichtsrats-Spitze außerdem um einen zweiten Vizechef erweitern. Neben dem Arbeitnehmervertreter Detlef Polatschek solle Norbert Winkeljohann stellvertretender Aufsichtsratschef werden, hieß es. Winkeljohann gehört seit 2018 dem Gremium an.

Achleitners Amtszeit läuft im Mai 2022 nach zehn Jahren an der Spitze des Kontrollgremiums aus. Er hat angekündigt, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen. Deutschlands größtes Geldhaus sucht schon seit längerem nach einer Lösung.

In Achleitners zwei Amtszeiten an der Spitze des Kontrollgremiums fallen Milliardenverluste durch riskante Geschäfte im Investmentbanking, Geldwäscheskandale und zwei Chefwechsel. Drei Mal hatten Anleger vergeblich versucht, den Österreicher abzusägen. Ihm werden vor allem fehlerhafte Personalentscheidungen angelastet. Allerdings wird er für die Berufung des aktuellen Vorstandschefs Sewing, der das Institut grundlegend neu aufstellt, von Anlegern und Aufsehern gelobt.