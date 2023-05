Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

Nach wenigen Monaten Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

(Foto: picture alliance/dpa/Corpus Christi Caller-Times via AP)

Elon Musk kündigt seinen Rücktritt als Twitter-Chef an. In einem Tweet schreibt er, dass eine Nachfolgerin bereits gefunden sei. Sie werde in rund sechs Wochen übernehmen. Sollte das stimmen, findet eine recht holprige Reise ihr Ende.

Via Tweet kündigte Elon Musk an, dass er als Twitter-Chef zurücktritt. Seine Nachfolgerin habe er bereits bestimmt. Sie werde ihren Posten bei dem Social-Media-Netzwerk in rund sechs Wochen antreten. Einen Namen für die neue Chefin nannte Musk jedoch zunächst nicht.

Musk hatte bereits Ende 2022 bekanntgegeben, das Spitzenamt abgeben zu wollen - allerdings erst, wenn die Nachfolge geregelt sei. Er hatte den Chefposten im Zuge seines rund 44 Milliarden Dollar schweren Kaufs der Internetplattform im Oktober übernommen. Musk hatte aber stets signalisiert, dass dies keine Dauerlösung sei. Er leitet auch noch den Elektroautobauer Tesla und die Raketenfirma SpaceX.

Musks bislang rund halbes als "Head of Twitter" waren von Chaos und Kontroversen geprägt. Nach einer Reihe höchst umstrittener Entscheidungen wurde der Gegenwind immer stärker. Seiner Rücktrittsankündigung im Dezember ging eine von ihm selbst eingeleitete Twitter-Umfrage hervor, in der sich rund 57,5 Prozent der Teilnehmer für seinen Rücktritt aussprachen.

Zuvor hatte Musk damals versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten. Musks Twitter-Kauf hatte von Anfang an für viel Argwohn gesorgt. Der Multimilliardär begründete die Übernahme als Aktion zur Stärkung der Redefreiheit. Kritiker befürchteten jedoch eine weitere Verrohung der Internetplattform. Sie sorgten sich, dass der Eigentümerwechsel zu ungezügelteren Hassbotschaften, Hetze und Desinformationen führen könnte.

In seiner Funktion als Twitter-Chef strukturierte Musk das ganze Unternehmen um. Er setzte zum Kahlschlag an und von rund 8000 Mitarbeitern blieben nur noch 1500 übrig. Die Zahlen gab Musk selbst bei einem Interview mit BBC an. Ziel war, das Unternehmen wieder rentabel zu machen. Denn kurz nach Musks Übernahme brachen die Werbeeinnahmen ein. Viele Anzeigenkunden wendeten sich ab, der Umsatz halbierte sich laut Musk. Außerdem führte er ein Abo-Modell ein, Twitter Blue. Das ein paar Zusatzfunktionen mit sich brachte. Die Twitter-Community war davon nicht begeistert.