Bisher geht die Arbeistwoche in den Emiraten von Sonntag bis Donnerstag.

Nicht überall auf der Welt geht das Wochenende von Sonnabend bis Sonntag. In den Golf-Staaten wird etwa bisher am Freitag nicht gearbeitet, dafür aber am Sonntag. Das soll sich ändern.

In den Vereinigten Arabischen Emirate gilt in Behörden und staatlichen Unternehmen künftig eine neue Arbeitswoche. Der Samstag und Sonntag werden arbeitsfrei. Damit solle die Arbeitszeit mit dem Rest der Welt besser in Einklang gebracht werden, hieß es. Außerdem werde die Balance zwischen Arbeits- und Privatleben sowie die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit des Landes verbessert.

Die Regierung führt deshalb ab 1. Januar kommenden Jahres eine Viereinhalb-Tage-Woche ein. Der Freitag wird ein halber Arbeitstag. Damit können Muslime das wichtige Freitagsgebet wahrnehmen.

In den Emiraten und den anderen Golf-Staaten wie Saudi-Arabien geht die Arbeitswoche derzeit von Sonntag bis Donnerstag. Ob auch die Privatwirtschaft in den Emiraten das Wochenende verschiebt, steht noch nicht fest. Das Land hat mehrere Schritte unternommen, um seine Wirtschaft zu öffnen. Dazu gehörte, Anteile von staatseigenen Unternehmen zu verkaufen.

"Das wird die Emirate mit den globalen Märkten in Einklang bringen und es internationalen Unternehmen erleichtern, dort Geschäfte zu machen", zitiert "Bloomberg" Nabil Alyousuf, Chef einer in Dubai angesiedelten Beratungsfirma. "Dadurch wird die Anzahl der Tage erhöht, an denen wir mit dem Rest der Welt Geschäfte machen können. Das wird den Handel hochtreiben."