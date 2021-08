Fünf große Raubzüge in der Cybergeschichte

Von Diana Dittmer

Angriffe auf das digitale Geldsystem und Krypto-Betrügerein haben Hochkonjunktur. Hackern gelingt nun der wahrscheinlich größte Raub, den es in der Welt der dezentralisierten Finanzwirtschaft bislang gab. Wie bei vielen Angriffen zuvor, sind den Behörden die Hände gebunden.

Die Krypto-Szene boomt. Eines der heißesten Themen in der Branche ist derzeit Decentralized Finance (DeFi) - Finanzgeschäfte ohne Banken, Broker oder Börsen als zwischengeschaltete Vermittler, die in der Regel kräftig mitverdienen. Kreditgeber und -nehmer können ihre Transaktionen auf entsprechenden Plattformen direkt miteinander abwickeln. Die Konditionen und Zahlungen werden von einer Software geregelt, was den bürokratischen Aufwand und die Kosten reduziert.

Krypto-Fans reizt, dass Geschäfte im Cyberspace von Zwängen und Pflichten des klassischen Finanzmarktes abgekoppelt sind. Doch der wenig regulierte Markt hat leider immer häufiger ihren Preis. Mit wachsender Popularität und den Milliarden an Investorengeldern, die umgehen, nehmen auch Betrügereien zu: Es gibt illegale Börsen, Fake-ICOs (die Markteinführung von Digitalgeld, das gar nicht existiert), gehackte Krypto-Markplätze und verschiedenste Formen von Schneeballsystemen. Am Dienstag stahlen Hacker bei einem Angriff auf eine "Dezentrale Finanzanwendung" Kryptowährungen im Wert von bis zu 600 Millionen US-Dollar (510 Millionen Euro). Das US-Unternehmen teilte auf Twitter mit, dass Unbekannte seine Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von "Zehntausenden" Kunden auf von ihnen kontrollierte Konten umgeleitet hätten.

Die auf den Transfer der digitalen Geldanlagen spezialisierte Firma Poly Network appellierte an die Hacker, mit ihr Kontakt aufzunehmen, "um eine Lösung zu finden". Daran werden diese jedoch kein Interesse haben. Sie sollen längst dabei sein, ihre Spuren zu verwischen und ihre Beute zu waschen. "Sie haben begonnen, dezentrale Börsen zu nutzen, um die gestohlenen Vermögenswerte in andere, etwa Stablecoins umzuwandeln", zitiert die "Neue Züricher Zeitung" Tom Robinson, Mitbegründer des Analyseunternehmens Elliptic.

Hier ein Rückblick auf fünf große Raubzüge: