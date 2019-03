Als fliegender Händler verkaufte Dieter Fuchs in den 50er-Jahren Salz und Pfeffer an Haushalte. Mittlerweile ist sein Unternehmen der größte Gewürzhersteller der Republik. In den letzten Jahren zog sich Fuchs bereits aus dem operativen Geschäft zurück. Nun stirbt er im hohen Alter.

Der Gründer des größten deutschen Gewürzherstellers, Dieter Fuchs, ist tot. Der Unternehmer sei im Alter von 90 Jahren im Kreis seiner Familie gestorben, teilte die Fuchs-Gruppe mit.

Der Unternehmer hatte sich in den vergangenen Jahren bereits Schritt für Schritt aus der Firmenführung zurückgezogen und die Mehrheit seiner Anteile an eine gemeinnützige Stiftung übertragen. Zu dem Firmenimperium, das der Unternehmer in den vergangenen Jahrzehnten errichtet hatte, gehören neben der Gewürzmarke Fuchs zahlreiche weitere, aus den Regalen des Lebensmittelhandels bekannte Namen wie Ostmann, Kattus, Fugeo oder Bamboo Garden.

Begonnen hatte der Aufstieg des Unternehmers 1952, als er auf einem Fahrrad Haushalte in Dissen am Teutoburger Wald mit Salz und Pfeffer in Tüten belieferte. 1963 brachte er die Fuchs-Dekorbox in den Handel, 1970 führte er die ersten Gewürzregale für Supermärkte ein. Auch das Auslandsgeschäft trieb Fuchs voran. Das Unternehmen ist inzwischen in zehn Ländern weltweit vertreten.

Eigenen Angaben zufolge ist die Fuchs-Gruppe mit 3000 Mitarbeitern "das weltweit größte Gewürzunternehmen in privatem Besitz". Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2017 bei 528 Millionen Euro und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Angaben zum Gewinn macht das Unternehmen nicht. 2016 hatte Fuchs die Mehrheit seiner Unternehmensanteile an die gemeinnützige Dieter Fuchs Stiftung übertragen. Nach dem Rückzug aus dem operativen Geschäft hatte Nils Meyer-Pries die Geschäftsführung übernommen.