Im Jahr 2018 liegt die Corona-Krise noch weit weg, die Wirtschaft in Deutschland brummt. Dennoch ist etwa jeder fünfte Mann unzufrieden mit seiner Arbeit. In vielen EU-Ländern ist die Zufriedenheit zum Teil deutlich größer - nur in den wirtschaftlich schwächeren Staaten nicht.

Trotz eines vergleichsweise robusten Arbeitsmarktes selbst in Krisenzeiten hadern Männer in Deutschland überdurchschnittlich oft mit ihrer Jobsituation. 2018 waren rund 22 Prozent der Männer ab 16 Jahren hierzulande unzufrieden mit ihrer Arbeit, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltmännertags am 3. November mitteilte. Im Durchschnitt waren es in der gesamten Europäischen Union (EU) nur 17 Prozent.

Etwas mehr als die Hälfte der Männer in Deutschland waren mit ihrer Arbeit mittelmäßig zufrieden - mit 55 Prozent jedoch weniger als der EU-Durchschnitt, der bei 59 Prozent liegt. 23 Prozent der Befragten gaben an, sehr zufrieden zu sein, in etwa so viele wie auch im Rest der EU.

In wirtschaftlich schwächeren EU-Staaten sind Männer mit ihrer Arbeit am unzufriedensten: am häufigsten in Bulgarien (36 Prozent), gefolgt von Griechenland (30 Prozent) und der Slowakei (23 Prozent). Am geringsten war der Anteil in Finnland (5 Prozent) und den Niederlanden (8 Prozent).

Fünf Jahre zuvor war der Anteil in Deutschland geringfügig höher: 23 Prozent zeigten sich 2013 nicht zufrieden. Seitdem sank der Wert in Deutschland um 1,4 Prozentpunkte, im EU-Durchschnitt um 2,5 Prozentpunkte. Bei Männern in Deutschland zwischen 15 bis 64 Jahren betrug die Erwerbstätigenquote 2019 dem Amt zufolge rund 80 Prozent und damit mehr als im EU-Schnitt (74 Prozent). Zum Vergleich: Frauen in Deutschland kamen auf eine Erwerbstätigenquote von 73 Prozent, die neun Prozentpunkte über dem EU-Schnitt liegt. Hierzulande arbeiteten zehn Prozent der erwerbstätigen Männer 2019 in Teilzeit (EU-Schnitt 9 Prozent). Mit 47 Prozent war knapp die Hälfte der erwerbstätigen Frauen teilzeitbeschäftigt.