Bis zum 20 Milliarden Euro wert Telekom will ihre Funkmasten verkaufen

Bereits in wenigen Monaten könnte der Verkauf laut "Handelsblatt" starten.

Vodafone und Telefonica haben es vorgemacht: Die Mobilfunkanbieter haben ihre Funktürme verkauft. Auch die Telekom könnte solche Einnahmen gut brauchen. Dem "Handelsblatt" zufolge haben sich bereits interessierte Investoren gemeldet.

Die Deutsche Telekom bereitet laut einem Bericht des "Handelsblatts" ihr Funkturm-Geschäft auf einen Verkauf vor, der bereits Ende des ersten Quartals starten könnte. Dabei ist der Konzern offen sowohl für Angebote für einen Minderheitsanteil als auch für eine Mehrheit, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen dem "Handelsblatt".

Angesichts der hohen Nachfrage nach Anlagemöglichkeiten im Bereich Infrastruktur sei eine Bewertung von bis zu 20 Milliarden Euro einschließlich Schulden möglich, was dem 30-fachen des erwarteten Betriebsergebnisses (Ebitda) entspräche. Allerdings spielten die Verträge zur künftigen Nutzung der Masten durch die Deutsche Telekom eine entscheidende Rolle bei der Bewertung. Demzufolge haben Investoren bereits Interesse signalisiert.

Die Telekom teilte auf Anfrage mit, sie wolle "Spekulationen und Gerüchte" nicht kommentieren. Sie sei aber dabei - wie vor Monaten angekündigt - "strategische Optionen für das Funkturmportfolio auszuloten. Dies geschieht ergebnisoffen und ohne Zeitdruck." Dem "Handelsblatt"-Bericht zufolge könnte der Erlös vor allem in den Schuldenabbau und den Ausbau der Beteiligung an T-Mobile US fließen.

33.000 Türme in Deutschland

Mehrere große Telekomkonzerne in Europa wollen ihre Mobilfunk-Infrastruktur verkaufen oder haben das bereits getan, um Geld für den Aufbau der 5G-Netze einzunehmen oder Schulden aufzubauen. Telefonica hat seine Funktürme an American Tower verkauft. Die Masten von Vodafone werden inzwischen als eigenes Unternehmen - Vantage Towers - an der Frankfurter Börse gehandelt.

Die Deutschen Telekom besitzt allein in Deutschland 33.000 Funktürme, die großteils in der DFMG Deutsche Funkturm GmbH gebündelt sind. Laut "Handelsblatt" wies der Konzern für die Funkturm-Sparte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 989 Millionen Euro bei einem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) nach Leasingkosten von 587 Millionen Euro aus.