Pläne für Fabrik in Grünheide Tesla droht langwieriges Prüfverfahren

Ab 2021 will Tesla in einer Fabrik im Berliner Umland seine ersten Autos in Europa bauen. Vor dem Bau steht aber die Genehmigung: Der zuständige Landkreis Oder-Spree rechnet jeden Tag mit den ersten Unterlagen. Zuerst steht der Immissionsschutz auf dem Plan.

Vor der Produktion kommt die Abnahme: Beim Brandenburger Landkreis Oder-Spree hat die Planung für die für die Großfabrik von Tesla begonnen. Bevor der Elektroauto-Hersteller von Milliardär Elon Musk mit dem Bau seiner ersten europäischen Fabrik in Grünheide bei Berlin beginnen kann, steht ein langwieriges Prüfverfahren. Der Landkreis will sich aber schnell bewegen. "Wir stehen Gewehr bei Fuß. Wenn die ersten Planungsunterlagen morgen kommen, fangen wir sofort an", sagt Landrat Rolf Lindemann. Man rechne jeden Tag mit dem Eingang der ersten Dokumente.

Zunächst müssten nun Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bearbeitet werden, sagt der Landrat. Bei dem Gesetz geht es um schädliche Einwirkung auf die Umwelt unter anderem durch Luftverunreinigung oder Geräusche. Die federführende Genehmigungsbehörde sei das Landesamt für Umwelt. Die unteren Behörden im Landkreis werden dann einbezogen.

Der US-Konzern will auf einem 300 Hektar großen Gelände von 2021 an seinen Kompakt-SUV Model Y fertigen. Tesla-Chef Elon Musk hatte die Pläne im November überraschend verkündet. "Trotz des ehrgeizigen Zeitplans müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden", betont Landrat Lindemann. "Da darf nichts schiefgehen. Sonst hat man unter Umständen einen formalen Fehler."

Tesla nutzt einstiges BMW-Grundstsück

Laut Lindemann kam die Nachricht für den Landkreis unerwartet. "Wir hatten mit dem Projekt überhaupt nicht gerechnet." Das Grundstück war bereits 2001 für eine Ansiedlung von BMW vorgesehen. Damals entschied sich der Autobauer aber für Sachsen. "Damit liegt bereits der Bebauungsplan für diese Art der industriellen Nutzung vor", sagt der Landrat.

Naturschützer hatten unterdessen appelliert, die Belange der Tier- und Pflanzenwelt zu berücksichtigen. "Noch wurden weder Bürger oder Naturschutzverbände in das Projekt einbezogen", sagt Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Brandenburg (Nabu).

Die Verwaltung des Landkreises habe sich bereits mit der Frage beschäftigt, ob das Personal für die umfangreichen Prüfaufgaben ausreiche, sagt Lindemann. Schrittweise werde aufgestockt. Im Bauordnungsbereich sei eine zusätzliche Stelle für einen Ingenieur geschaffen worden. Bei speziellen Aufgaben wie Brandschutz werde man auf Planungsbüros zurückgreifen. Übergangsweise könnten zudem Mitarbeiter anderer Behörden abgeordnet werden. "Dazu laufen Gespräche mit unserem Nachbar-Landkreis Dahme-Spreewald, der Erfahrungen mit dem Großprojekt Flughafen BER hat", sagt Lindemann.