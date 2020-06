Trump will Huawei nicht in Brasiliens 5G-Netz

Finanzhilfe als Druckmittel Trump will Huawei nicht in Brasiliens 5G-Netz

Huawei und dessen starke Marktposition weltweit sind den USA ein Dorn im Auge. Immer wieder übt die Regierung Trump Druck auf ausländische Regierungen aus, um den chinesischen Telekomausrüster aus dem Auf- und Ausbau von 5G-Netzen zu bugsieren – so auch in Brasilien.

Die US-Regierung verspricht Brasilien bei der Finanzierung des 5G-Netzwerkausbaus ohne eine Beteiligung des chinesischen Unternehmens Huawei zu unterstützen. Der weltweit größte Telekommunikationsausrüster sei kein vertrauenswürdiger Partner für den globalen Ausbau des Netzwerkes, sagte US-Botschafter Todd Chapman. Geeignete Telekommunikationsunternehmen für die Technologie der fünften Generation seien Ericsson, Nokia und Samsung. Die Finanzierung würde durch die US-Entwicklungsbank DFC für private Entwicklungsprojekte erfolgen.

Huawei hat seine Präsenz in Brasilien in den letzten 20 Jahren auf- und ausgebaut: Lokale Netz-Betreiber wie Telefonica Brasil, TIM Participacoes, America Movil es Claro und Oi SA haben bereits die 5G-Technologie des umstrittenen Konzerns getestet und wesentliche Teile ihrer Infrastruktur mit der chinesischer Ausrüstung aufgebaut.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump drängt Regierungen weltweit, Huawei wegen Spoinagebedenken aus dem Wettbewerb um das schnelle Telekommunikationsnetz auszuschließen. Chapman hat in Brasilien öffentlich davor gewarnt, dass der Einsatz des chinesischen Unternehmens ausländische Geschäftspartner abschrecken könnte, in Brasilien zu investieren. "Wir warnen einfach unsere Freunde und Verbündeten in Brasilien, dass wir diese Bedenken haben, die von vielen Ländern rund um die Welt geteilt werden, dass eine solche Technologie nicht der richtige Weg ist", sagte er.