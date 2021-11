Insgesamt tut sich an der Wall Street wenig. Dabei dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass in den USA der "Veterans Day" gefeiert wurde, weshalb das Geschäft am Anleihemarkt pausierte. Ein Hollywood-Star glänzt dennoch dank Windeln und Babyöl auf dem Börsenparkett.

Nach dem Schock über die hohe US-Inflationsrate kehren die US-Anleger wieder an die Aktienmärkte zurück. Vor allem Tech-Werte wanderten am Donnerstag in die Depots. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog 0,5 Prozent auf 15.704 Punkte an. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,1 Prozent auf 4649 Zähler zu, während der Dow-Jones-Index der Standardwerte 0,4 Prozent tiefer bei 35.921 Punkten notierte.

Der beschleunigte Preisauftrieb in Amerika hatte tags zuvor auf die Stimmung der Investoren gedrückt. Die US-Teuerungsrate stieg im Oktober überraschend stark um 6,2 Prozent, den höchsten Stand seit 31 Jahren. "Die Investoren sind aber in der Lage, über die nahe Zukunft hinauszublicken und zu sagen,'wir haben einfach mehr Nachfrage als Angebot'", sagte Arthur Hogan, Chefmarktstratege beim Vermögensverwalter National Securities. "Und das ist wahrscheinlich eine gute Sache für das zukünftige Gewinnwachstum."

Auch aus China kamen positive Nachrichten für die Börsen. Der strauchelnde chinesische Immobilienentwickler Evergrande leistete Insidern zufolge Zinszahlungen für eine Anleihe kurz vor Ablauf der Nachfrist. Das lindere die Angst der Anleger vor einer Pleite, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Broker RoboMarkets. Evergrande-Aktien stiegen in Hongkong um knapp elf Prozent.

Für Gesprächsstoff sorgte ein Aktienverkauf von Tesla-Chef Elon Musk. Er stieß Aktien im Wert von rund fünf Milliarden Dollar ab, nachdem er am Wochenende über einen möglichen Anteilsverkauf auf Twitter hatte abstimmen lassen. Tesla-Papiere schlossen mit 0,4 Prozent im Minus. "Der Grund, warum wir eine Erholung der Aktien sehen, ist, dass sein Wahnsinn Methode zu haben scheint", kommentierte Danni Hewson, Analyst von AJ Bell, Musks Schritt. "Es geht darum sicherzustellen, dass der Markt versteht, dass dies nicht aus einer Laune heraus geschieht oder weil seine Twitter-Follower ihm gesagt haben, dass er es tun sollte. Er hatte seine Entscheidung bereits getroffen."

Einen Tag nach dem gelungenen Börsendebut ging indes der Höhenflug für Mitbewerber Rivian weiter. Die Aktien des von Amazon und Ford unterstützten Elektroautobauers kletterten um bis zu 22 Prozent auf 123 Dollar. Papiere von Walt Disney gerieten hingegen nach schwächer als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen unter Druck und sackten um rund sieben Prozent ab. Vor allem das Streaming-Geschäft des Unterhaltungsriesen enttäuschte die Anleger.

Bei Boeing setzten Anleger auf eine größere Flugzeug-Order. Die Titel des US-Konzerns gewannen 0,4 Prozent. Einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge könnte der indische Milliardär Rakesh Jhunjhunwala mit seiner Start-Up-Ariline Akasa Air an Boeing-Maschinen interessiert sein. Dabei gehe es um 70 bis 80 Jets des Modells 737 MAX. Ein starkes Umsatzwachstum schickte die Aktien von Fossil auf Höhenflug. Die Papiere des Uhrenherstellers gewannen rund 25 Prozent. Der Konzern rechnet 2021 mit einem Anstieg des weltweiten Nettoumsatzes um 19 Prozent, zuvor waren 17 Prozent erwartet worden.

Die auf ökologisch unbedenkliche Babyhygiene spezialisierte Firma Honest von Hollywood-Star Jessica Alba überraschte mit einem Wachstum über den Erwartungen ebenfalls positiv. Die Aktien legten mehr als zehn Prozent zu. Im größten Geschäftsbereich Windeln und Feuchttücher kletterte der Quartalsumsatz um 16 Prozent, bei Pflegeprodukten betrug das Plus der seit Mai börsennotierten Marke 28 Prozent.