Nachdem der S&P-500-Index zuvor acht Handelstage in Folge nur gestiegen war, sprachen Marktteilnehmer von einer überfälligen Pause.

Die Anleger an den US-Börsen legen nach der jüngsten Gewinnstrecke eine Verschnaufpause ein. Wären die Umstrukturierungspläne General Electric Aufschwung gibt, verpasst Elon Musk seinem Unternehmen einen kleinen Dämpfer.

Nach den jüngsten Kursrekorden an der Wall Street machen einige Anleger Kasse. Der Dow-Jones-Index schloss 0,3 Prozent niedriger mit 36.320 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 (4685 Punkte) und der technologielastige Nasdaq (15.886 Punkte) gaben ähnlich stark nach.

"Die Märkte sind schnell und stark gestiegen", sagte Emmanuel Cau, leitender Anlagestratege bei der Barclays Bank. "Die Impulse durch die Firmenbilanzen zum dritten Quartal laufen aber langsam aus." Er betrachte die aktuelle Verschnaufpause als gesund. Auf die Kauflaune drückte der Rekord-Anstieg der US-Erzeugerpreise von 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat. Für die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise sagen Experten ebenfalls einen beschleunigten Anstieg voraus. "Die meisten Investoren realisieren inzwischen, dass die Inflation anzieht", sagte Robert Pavlik, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Dakota Wealth. "Sie steigt zwar nicht so stark wie ursprünglich befürchtet, aber sie steigt."

Ein Motor dieser Entwicklung sind die hohen Energiepreise. Die US-Energieagentur EIA hob ihre Prognosen für den Treibstoff-Bedarf und die Benzinpreise 2021 an. Dies verhalf der US-Rohölsorte WTI zu einem Kursplus von 3,0 Prozent auf 83,99 Dollar je Barrel (159 Liter). Die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise verschärften die Anspannung der Anleger. Experten erwarten für Oktober einen Anstieg der saisonbereinigten Teuerung um 5,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Im September hatte sie bei 5,4 Prozent gelegen.

"Wenn die Inflationsrate über den Erwartungen ausfällt, wird dies als Argument dienen, dass die US-Notenbank die Zinsen rascher anheben muss", sagte Analyst Peter Fertig vom Analysehaus Quantitative Commodity Research. "Aber die Fed hält sich nicht an das Handbuch." Daher wichen einige Anleger zur Absicherung gegen Inflationsrisiken auf Kryptowährungen aus. Bitcoin und Ethereum kletterten auf 67.246 beziehungsweise 4766,77 Dollar. Sollte Bitcoin sein aktuelles Niveau nachhaltig verteidigen können, sei ein Test der Marke von 100.000 Dollar vor Ende des Jahres drin, sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG.

Bei den Unternehmen rückte General Electric (GE) ins Rampenlicht. Die Aktien des Mischkonzerns stiegen um 2,6 Prozent. Der Siemens-Rivale will sein Medizintechnik-, Luftfahrt- und Energie-Geschäft in drei eigene Firmen aufspalten. Die Titel von Roblox verbuchten dank kräftig gestiegener Einnahmen sogar einen Rekord-Kurssprung von gut 42 Prozent und waren mit 109,58 Dollar so teuer wie nie. Seine Beobachtungen deuteten darauf hin, dass sich der Kundenzustrom bei der Online-Computerspieleplattform im November beschleunigt habe, schrieb Analyst Clark Lampen vom Brokerhaus BTIG.

Der Wachstumstrend könne noch einige Jahre anhalten. Für PayPal ging es dagegen trotz Umsatz- und Gewinnsteigerungen abwärts. Die Aktien des Zahlungsabwicklers brachen um mehr als zehn Prozent ein. Die Quartalszahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben, monierte Analyst Christopher Brendler vom Research-Haus D.A. Davidson. Auf dieser Basis schraube er seine Prognosen für PayPal zurück und senke das Kursziel auf 275 von 325 Dollar. Tesla (-12 Prozent) standen weiter stark unter Druck, nachdem Tesla-Chef Elon Musk den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert hatte.