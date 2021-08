Nach dem Dämpfer am Vortag zeigt sich die Wall Street wieder in besserer Verfassung. Mit großen Investitionen halten sie die Anleger allerdings zurück. Grund ist die Veröffentlichung der offiziellen US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag.

Starke Firmenbilanzen haben die Wall Street angeschoben. Einen Tag nach dem Rücksetzer beim Dow-Jones-Index aufgrund schwacher Jobdaten der privaten Arbeitsagentur ADP sorgte zudem ein Rückgang der Anträge auf Arbeitslosenhilfe für Entspannung. Vor den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten der Regierung scheuten Anleger aber größere Käufe.

Der Standardwerteindex Dow Jones stieg im Verlauf um 0,8 Prozent auf 35.064 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq 0,8 Prozent.

Analysten sagen bei den für Freitag erwarteten Zahlen für Juli den Aufbau von 870.000 Jobs außerhalb der Landwirtschaft voraus. Die ADP-Zahlen am Mittwoch waren deutlich unter den Erwartungen geblieben. Nach den jüngsten Aussagen führender Notenbanker hänge noch viel mehr an den Zahlen vom Freitag und denen der kommenden Monate, sagte Brian Daingerfield von der Bank NatWest. Sean O'Hara von Pacer ETFs erklärte, enttäuschende Zahlen könnte zwar Fragen zur wirtschaftlichen Erholung aufwerfen, würden aber auch dazu führen, dass die US-Notenbank mit ihren Maßnahmen unterstützend bleiben werde.

Der US-Notenbanker Robert Kaplan plädiert für eine rasche Drosselung der Wertpapierkäufe durch die Fed. Seinem Kollegen Richard Clarida zufolge werden die Voraussetzungen für eine erste Zinserhöhung bereits Ende 2022 erfüllt sein. Fed-Chef Jerome Powell macht die Straffung der Geldpolitik von der Stärke des US-Arbeitsmarkts abhängig.

Robinhood mit Verlusten

Im Fokus der Anleger am Aktienmarkt stand unter anderem der Krankenversicherer Cigna, dessen Papiere rund zwölf Prozent absackten. Sie zogen zudem den Index der Aktien aus dem Gesundheitssektor als einzigen der elf großen S&P-Branchen-Indizes ins Minus. Cigna hatte vor unerwartet hohen Belastungen seiner Jahreszahlen durch die Pandemie gewarnt. Electronic Arts (EA) fielen um knapp drei Prozent. Dabei hatte der Videospiele-Anbieter auf Basis starker Zahlen im Quartal seine Jahresziele angehoben.

Auch bei Robinhood ging es erstmals seit Tagen wieder bergab. Die Papiere des Tradingapp-Anbieters verloren 14 Prozent auf rund 60 Dollar. Vergangene Woche waren sie zu 38 Dollar zugeteilt worden. Die Titel des Grill-Anbieters Weber stiegen bei ihrem Börsendebüt um 18 Prozent auf 16,50 Dollar. Die für ihre Kugelgrills bekannte Firma hatte die Papiere unterhalb der Angebotsspanne zugeteilt und die Zahl der verkauften Aktien reduziert.

Aufwärts ging es bei Uber. Bei dem Fahrdienst-Vermittler erwirtschaftete einen überraschend hohen Umsatz. Der Verlust stieg aber ebenfalls. Uber-Aktien legten 4,2 Prozent zu. Gefragt waren auch die Papiere von Wayfair, die sich um 10,5 Prozent verteuerten. Dank eines kräftigen Kundenwachstums machte der Online-Möbelhändler im zweiten Quartal einen unerwartet hohen Gewinn.

Bislang konnten die im S&P 500 gelisteten Unternehmen im abgelaufnen Quartal mit ihren Zahlen zumeist überraschen: Refinitiv-Daten zufolge wiesen 87,6 Prozent der 340 Firmen, die ihre Ergebnisse bereits vorgelegt haben, einen höheren Gewinn aus als es Analysten im Schnitt erwartet hatten.