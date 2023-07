Telekom-Chef in "Biz & Beyond"

Seit mehr als neun Jahren führt Tim Höttges als Vorstandschef die Deutsche Telekom zu neuen Höhen. Im Erfolgspodcast "Biz & Beyond" von ntv erklärt er, wie er sich auf Erfolg programmiert und was ihn antreibt - gerade in turbulenten Zeiten. Sein wichtigstes Motto? Neugierig bleiben.

Neugierde ist für Telekom-Chef Tim Höttges erfolgsentscheidend. "Bei der Erziehung meiner Söhne habe ich nur auf ein einziges Attribut geachtet - egal, was sie machen wollen oder wohin sie wollen: Hauptsache, sie sind neugierig und offen für alle Themen", sagt Höttges im ntv-Erfolgspodcast "Biz & Beyond". "Wir verändern uns permanent in einer Geschwindigkeit, bei der der Einzelne eigentlich gar nicht mehr mitkommt." Da sei ständiges Training und die Auseinandersetzung mit Neuem wichtig. Nur so halte man sich dauerhaft fit - auch für die Berufswelt.

Raus aus der Komfortzone. "Wenn wir Sicherheit suchen und uns irgendwo einschließen, wie sollen wir dann trainieren und die Veränderung für uns stemmen", sagt Höttges. Alleine der digitale Wandel, befeuert durch immer neue Angebote künstlicher Intelligenz, bringe massive Herausforderungen mit sich. Da mache Training den Meister.

Höttges jüngster Ausflug raus aus der Komfortzone: Vom gepolsterten CEO-Sessel rein in eine kleine Kajüte. Mit fünf Bekannten segelte er 20 Tage lang von Gran Canaria nach San José in der Karibik. Traumurlaub? Höttges winkt ab. Herausfordernd war's. Gespickt mit jeder Menge Lektionen, die auch für berufliche Erfolge wichtig sind.

Klare Verteilung von Aufgaben

Willenskraft und eine ausgefeilte Strategie. "Sie brauchen erst mal einen klaren Willen, was sie erreichen wollen und was die Strategie ist." Höttges' Motto: Nur wer sein Ziel kennt, findet auch den Weg.

Umsetzungsplan. "Die Exekution ist das Entscheidende." Bezogen auf seine Segeltour habe die schon im Vorfeld begonnen: "Bei der Vorbereitung auf entsprechende Notfälle." Klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortung und die Einordnung im Team - für das Berufsleben ähnlich relevant wie auf hoher See. Das musste ungewohnt sein: "Ich war nicht der Kapitän, obwohl ich gewohnt bin, eigentlich der Kapitän zu sein."

"Tim ist nie zufrieden"

Klingt alles sehr besonnen - ungeduldig scheint Höttges trotzdem. "Tim ist nie zufrieden", sagt er über sich selbst. Der Hunger auf neue Erfolge sei wichtig - auch oder vor allem in seiner Telekom-Funktion, die des Vorstandschefs. Immer wieder Veränderungen anzuschieben, treibe ihn an. Beispiel ChatGPT: "Die neuen KI-Angebote fordern selbst Google heraus, eines der wertvollsten und innovativsten Unternehmen dieser Welt."

Bei all den Herausforderungen sei für ihn eine Balance zwischen Privat- und Berufsleben wichtig: "Ansonsten schleppen Sie dieses Ungleichgewicht auf die andere Seite mit." Als Motto dient ihm ein amerikanisches Sprichwort: "A bird never flew on one wing."