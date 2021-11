Die Zustimmungswerte für US-Präsident Biden fallen. Gleichzeitig sorgen hohe Preise an der Zapfsäule für schlechte Stimmung im Land. Biden hält dagegen - und flutet den Ölmarkt mit strategischen Reserven. Im Interview erklärt RWI-Wirtschaftsforscher Manuel Frondel, ob das funktionieren kann.

Herr Frondel, in den USA zapft Präsident Joe Biden die strategische Ölreserve an, um die Spritpreise zu drücken, die auf einem Siebenjahreshoch sind. Wird das funktionieren?

Manuel Frondel: Diese aktionistische Maßnahme zur Beruhigung der amerikanischen Autofahrer kurz vor Thanksgiving wird nur geringe lokale und allenfalls sehr kurzfristige Auswirkungen haben. Die Freigabe von insgesamt 50 Millionen Barrel aus der US-Ölreserve entspricht gerade einmal etwa der Hälfte des weltweiten Tagesverbrauchs von Rohöl. Der lag vor Corona bei rund 100 Millionen Barrel.

Es handelt sich also um Symbolpolitik?

Deutschland hält strategische Ölreserven für 90 Tage Vollversorgung vor. Die gesetzliche Vorratspflicht bemisst sich – vereinfacht gesagt – nach der durchschnittlich in 90 Tagen in die Bundesrepublik eingeführte Menge an Erdöl und Erdölerzeugnissen. So könnte also für drei Monate ein vollständiger Ausfall aller Importe ausgeglichen werden. Die Reservepflicht wird vom Erdölbevorratungsverband (EBV) erfüllt, der dem Bundeswirtschaftsministerium untersteht. Nach der europäischen Ölbevorratungsrichtlinie von 2009 halten alle EU-Mitgliedstaaten Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen und erfüllen somit die gleiche Bevorratungspflicht wie die 29 IEA-Mitgliedsländer.

Eine Freigabe von Krisenvorräten ist unter anderem zulässig zur Verhütung unmittelbar drohender Störungen in der Energieversorgung, zur Abwehr eines beträchtlichen und plötzlichen Rückgangs der Lieferungen von Erdöl oder Erdölerzeugnissen sowie zur Erfüllung eines Beschlusses im IEA-Verwaltungsrat. In Deutschland wurden bislang dreimal strategische Ölreserven freigegeben, jeweils aufgrund eines solchen Beschlusses: Die Anlässe waren der Golfkrieg 1990/91, die von den Hurrikanen „Katrina“ und „Rita“ 2005 angerichteten Schäden in den USA sowie der Ausfall libyscher Ölexporte im Jahr 2011.