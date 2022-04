EU-Ratspräsident Michel trifft in Kiew ein

"Im Herzen eines freien Europas" EU-Ratspräsident Michel trifft in Kiew ein

Michel trifft in Kiew nach Premierministerin Stefanischina noch Präsident Selenskyj.

Die Reisen ausländischer Politiker nach Kiew reißen nicht ab: Nun ist auch EU-Ratspräsident Michel unangekündigt in der Hauptstadt der umkämpften Ukraine. Dort begrüßt ihn Vize-Premierministerin Stefanischina, im Laufe des Tages trifft er noch Präsident Selenskyj.

EU-Ratspräsident Charles Michel ist zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. "Heute in Kiew", schrieb der Belgier auf Twitter. "Im Herzen eines freien und demokratischen Europas." Dazu postete Michel ein Foto, das ihn mit Baseball-Kappe am Bahnsteig zeigt, wie er von der ukrainischen Vize-Premierministerin Olga Stefanischina zur Begrüßung umarmt wird.

Im Laufe des Tages will Michel zudem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen, wie es aus EU-Kreisen hieß. Weitere Details zum Programm des Ratschefs wurden aus Sicherheitsgründen nicht genannt.

Vor knapp zwei Wochen hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell die ukrainische Hauptstadt besucht. Auch viele andere Politiker wie der britische Premierminister Boris Johnson und der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer besuchten Kiew. Selenskyj hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz eingeladen, eine Zusage aus Berlin gibt es bisher allerdings nicht.

In der Ukraine konzentrieren sich die Kämpfe nun vor allem auf den Osten des Landes. Die Europäische Union arbeitet bereits an einer weiteren Verschärfung der Sanktionen gegen Russland. Nach von der Leyens Angaben soll erstmals auch der Ölbereich betroffen sein. Medienberichten zufolge könnte die EU-Kommission die neuen Strafmaßnahmen ab der kommenden Woche vorstellen.