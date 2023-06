Sina Kaiser ist Hebamme, Autorin, Bloggerin und Podcasterin. Der Sehnsuchtsort ihrer Kindheit war Bullerbü. Als Erwachsene hat sie ihren Traum wahrgemacht und ist heute "die mit dem Nordlandfieber".

Wer schon mal zur Zeit der Sommersonnenwende in Schweden war, dem ist es vielleicht so ergangen wie Sina Kaiser: Gepackt von der Fröhlichkeit in den sogenannten weißen Nächten zwischen dem 20. und dem 26. Juni ist die Midsommar-Sehnsucht nie mehr so ganz verschwunden. Beim ersten Mal sind die touristischen Besucher möglicherweise noch etwas erstaunt über das ausgelassene Treiben von Jung und Alt, die wie Frösche um eine Art Maibaum herumhopsen, am Abend über Feuer springen, am Morgen barfuß durchs kühle, taufeuchte Gras laufen, den inzwischen leicht ramponierten Blütenkranz vom Vorabend immer noch im Haar. Das ist Schweden zu Midsommar! Und da uns Deutschen oft leichte bis mittelschwere Humorlosigkeit angedichtet beziehungsweise nachgesagt wird, hilft nur eins: Rein ins Getümmel und mitmachen! Spätestens nach dem dritten "Akvavit" hat die bunte Glückseligkeit selbst den größten Muffel angesteckt und auch das neue Hüftgelenk quietscht irgendwie lustiger.

Die preisgekrönte Skandinavienbloggerin Sina Kaiser lädt uns ein zu diesem wohl schwedischsten Fest aller Feste. Ihr Buch "Meine Midsommar-Momente" ist im Groh Verlag erschienen. Der Untertitel "Die schönsten schwedischen Traditionen zum Selbermachen" verrät, worum es geht: Wie kann ich meine ganz persönliche Midsommar-Feier im eigenen Garten oder auf dem Balkon gestalten? In dem Buch liefert die Autorin neben vielen Schweden-Fotos auch Hintergründe zum Fest, typische Rezepte, Dekoideen und Bastelanleitungen sowie Spielideen für Groß und Klein. "Meine Midsommar-Momente" übermittelt neben vielen konkreten Anleitungen und Gestaltungsideen vor allem eins: Die Gewissheit, dass der Midsommar keine strengen Pläne oder Regeln braucht, sondern vor allem ein Gefühl ist. Die Leichtigkeit des Sommers, das Zelebrieren des Draußenseins und der Natur, das Zusammensitzen mit den Liebsten - darum geht es beim schwedischen Sommer-Feeling. Das Buch ist die Inspiration, ganz eigene Traditionen zu schaffen, um den Sommer zu feiern.

Midsommar-Magie

Als Kind waren es die Bücher Astrid Lindgrens, die bei Sina Kaiser die Sehnsucht nach dem Norden Europas weckten, doch erst als Erwachsene sollte sie sich tatsächlich aufmachen gen Norden. Irgendwo zwischen den Wäldern Schwedens, den Fjorden Norwegens, den Seen Finnlands und den Vulkankratern Islands hat sie dabei vor fast 20 Jahren ihr Herz verloren. Seit 2017 schreibt sie auf ihrem Blog (https://nordlandfieber.de) darüber und teilt Gedanken und Erlebnisse, Routen, Tipps zu Rezepten, Dekorationen und mehr. All das spiegelt sich in den Midsommar-Momenten wider.

Sackhüpfen, Eierlaufen, Tauziehen - die Spiele aus Kindertagen werden zu Midsommar neu entdeckt. In Schweden schert sich keiner darum, ob man eventuell schon zu alt dafür ist. (Foto: 2022 WESTOCK PRODUCTIONSShutterstock)

Als Kind hätte Sina so gerne das Midsommar-Fest in Bullerbü mitgefeiert, ist sie doch ein waschechtes "Sonnenwendkind", geboren am Abend der Sommersonnenwende. Als Erwachsene fand sie heraus, dass es Pipi Langstrumpfs Bullerbü wirklich gibt. Es heißt Sevedstorp. Irgendwann war sie mit Mann und Tochter Ronja mittendrin im Bullerbü-Midsommar: "Ein Moment, den ich am liebsten in einem Marmeladenglas für die Ewigkeit konserviert hätte. Wie schön wäre es, es immer mal wieder öffnen zu können und wieder in Bullerbü zu sein? Oder gar Midsommar dort zu feiern? Aber: Wenn ich nicht zu Midsommar in den Norden kann, dann muss das Midsommar-Fest eben zu mir kommen", schreibt Sina Kaiser.

Marmeladenglas-Momente

Die schwedische Kaffeepause, die Fika, ist eine echte Institution. Was hier noch fehlt sind die Zimtschnecken. Das Rezept für Kanelbullar gibt's im Buch. (Foto: 2017 Africa Studio Shutterstock)

Was hindert uns also daran, die Erinnerungen an einen schönen Sommer so zu konservieren, dass uns die traumhaften Sommertage auch noch im Winter wärmen? Sina Kaiser zeigt, wie's geht: mit Marmeladenglas-Momenten. Wenigstens ein bisschen, denn der Moment selbst lässt sich nicht in ein Glas füllen. Aber schöne Steine, eine Muschel, getrockneten Blumen. Auch selbstgemachte Marmelade oder Badesalz, in dem ätherische Öle, Blüten oder Kräuter in Meersalzkristallen den Duft des Sommers erhalten. All das weckt in trüber Jahreszeit die Vorfreude auf den nächsten Sommer. Sinas Midsommar-Momente halten eine Unmenge Tipps für Sie bereit. Geschichten und Lieder (auch das berühmte Trinklied "Helan går") wechseln sich ab mit Rezepten für ein stilechtes Schweden-Buffet, Ideen fürs Sonnenwendfeuer und für eine Fika, Wissenswertes über schwedische Traditionen und Ratschläge, wo man in Schweden am besten Midsommar feiert. Zwischen all den Beiträgen, prägnant und gleichzeitig locker geschrieben, finden Sie ein paar Übersetzungshilfen, Zitate sowie Auszüge aus Astrid Lindgrens Büchern. Das Buch in Leinen-Haptik macht einfach Spaß - mit den wunderschönen Fotos und liebevollen Illustrationen.

Leif Elisson aus Värmland hat 1953 die leckeren Hasselback-Kartoffeln erfunden. Wie er auf die Idee kam oder ob es ein Rezept seiner Oma war, ist nicht überliefert. (Foto: Aurus Sy Wikipedia (CCO 1.0))

Es ist kein Geheimnis: Wir Deutschen lieben Schweden, ich bin da keine Ausnahme. Ich habe vom Süden bis zum Norden dieses wunderbaren Landes liebenswerte Menschen kennengelernt, mich in überwältigenden Landschaften aufgehoben gefühlt. Den Umgangston empfinde ich als wohltuend gelassen, es gibt keine überbordende Bürokratie und auf den Autobahnen werden keine Rennen gefahren. In kaum einer Wohnung zwischen Sylt und Allgäu, Görlitz und Aachen fehlt IKEA, wir finden Elche putzig, wachsen mit Pipi Langstrumpf auf und werden mit ABBA alt, lesen nächtelang Kommissar Wallander und finden nach den immer spannenden und oft düsteren schwedischen TV-Krimis nicht ins Bett. Kurzum: Wir finden Schweden und die Schweden toll. Das macht dieses Gefühl, das wir nicht beschreiben können. Sina Kaiser nennt es beim Namen: Es ist "lagom". Ein Wort, für das es keine deutsche Übersetzung gibt. Es ist das Glücksrezept aus Schweden, die Balance im Leben, das richtige Maß: "Lagom" ist von allem nicht zu viel und nicht zu wenig.

Aus den vielen Rezepten aus dem Buch habe ich für Sie eins herausgesucht, das hierzulande weniger bekannt sein dürfte als Zimtschnecken und Köttbullar. Diese schwedischen Kartoffeln sind eine gute Beilage am Grill und vertragen sich bestens auch mit einem typisch deutschen Schweinenackensteak.

Kartoffeln à la Hasselbacken

Die fächerförmig eingeschnittenen "Hasselbackspotatis" (Hasselback-Kartoffeln) sind ebenso simpel wie lecker. Außen knusprig und innen weich. Verständlich, dass sie ihren Siegeszug durch Schweden und rund um den Globus antraten und auch heute noch gerne gegessen werden. Klassisch oder in immer neuen Variationen.

Zubereitung:

Zutaten Grundrezept für 6 bis 8 Personen (als Beilage):

12 eher kleine vorwiegend festkochende oder neue Kartoffeln (ca. 1,2 kg)

ca. 40-50g Butter

Salz und Pfeffer Für die Garnierung:

Sauerrahm, Frühlingszwiebeln und frischer Dill

Ofen auf etwa 225 Grad vorheizen. Die Kartoffeln gründlich waschen, aber möglichst nicht schälen. Mit einem scharfen Messer tiefe fächerförmige Einschnitte eng hintereinandersetzen. Dazu die Kartoffel zum Schneiden längs zwischen zwei dünne Kochlöffel oder Essstäbchen legen. Mit der eingeschnittenen Seite nach oben in eine Auflaufform legen. Die Butter in Flöckchen auf die Kartoffeln geben. Salzen und pfeffern. Auf der mittleren Schiene für etwa 30-40 Minuten backen. Gegen Ende ggf. einen Einschub nach oben wechseln und die Grillfunktion benutzen, damit die Kartoffeln außen schön kross werden.

Tipp: Vor dem Servieren werden die Hasselback-Kartoffeln oft noch mit Sauerrahm, Frühlingszwiebeln und gehacktem Dill garniert.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Midsommar. Hej då, Ihre Heidi Driesner.