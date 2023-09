Am Sonntag entdeckt ein Radfahrer eine 17-Jährige tot in einem Straßengraben nahe Barenburg. Die Polizei obduziert die Leiche und legt sich fest: Die Jugendliche ist Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Zeugen sollen der Mordkommission Hinweise liefern.

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 17-Jährigen in Niedersachsen ermittelt die Polizei unter Hochdruck. Bislang gebe es keine Hinweise auf den Täter, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Diepholz. Ein Radfahrer hatte die 17-Jährige nach Angaben des Polizeisprechers, Thomas Gissing, am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einem Graben neben der Fahrbahn der Straße "Schwarzer Dieken" nahe der Ortschaft Barenburg entdeckt.

Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab und sicherte Spuren. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die junge Frau eines gewaltsamen Todes starb. Laut "NDR" soll es sich aber nicht um ein Sexualdelikt handeln. Die 17-Jährige stammte aus dem Großraum Sulingen im Landkreis Diepholz. Dir Ortschaft Sulingen liegt nur etwa zehn Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen eines Tötungsdelikts, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittler suchen mögliche Zeugen, insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die zwischen 18 und 19 Uhr etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie sollen sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden. Das Zeitfenster sei absichtlich so gewählt, da die 17-Jährige nach Angaben des Polizeisprechers kurz vorher noch Kontakt per Mobiltelefon zu Freunden und Angehörigen hatte.